Zdjęcie, które przejdzie do historii. Nieliczni bez telefonu, a wśród nich legenda

"Dwadzieścia lat podróży, nie byłbym sobą bez was". Wzruszony James, gwiazdy biły brawo LeBron James... czytaj dalej » Kwestia pobicia 39-letniego rekordu rozpalała Amerykanów od chwili, gdy w połowie stycznia James przekroczył granicę 38 tys. punktów.

We wtorek do osiągnięcia legendarnego Kareema Abdula-Jabbara brakowało już tylko 35 i James poprawił je na 10,9 sekundy przed końcem trzeciej kwarty, trafiając z półdystansu.

Starszy mężczyzna bez telefonu

Jego rzut, po którym miał na koncie 38388 punktów, oglądały miliony kibiców przed telewizorami i prawie 19 tysięcy w Crypto.com Arena w Los Angeles. Większość z nich chciała uwiecznić epokowy moment na smartfonie.

Tylko nieliczni zdecydowali się zobaczyć ten moment w pełni "na żywo", a nie przez ekran telefonu.

Na jednej ze słynnych już fotografii widzimy starszego mężczyznę obserwującego rzut Jamesa. Jak się szybko okazało, to ikoniczna postać, założyciel firmy Nike Phil Knight.

Jeden z najbogatszych ludzi świata 20 lat temu podpisał umowę z Jamesem, a ten stał się kolejnym kołem zamachowym dla jego organizacji. W latach 80. ubiegłego wieku to samo wydarzyło się udziałem Michaela Jordana. Wtedy Nike było dopiero raczkującą firmą, a podpisanie umowy z Jego Powietrzną Wysokością sprawiło, że stała się globalną marką.



Nike founder Phil Knight witnessing history by the man he signed 20 years ago…



No phone necessary. pic.twitter.com/ptkFDcBcDt — Front Office Sports (@FOS) February 8, 2023





84-letni Knight w pierwszym rzędzie siedział razem z dwoma synami Jamesa, Bronnym i Bryce'em. W wyjątkowej chwili wyraźnie delektował się rzutem w taki sposób, aby nie zakłócił mu tego ekran smartfona.

"Zdjęcie, na którym Knight po prostu żyje chwilą, jest bezcenne" - napisał Ryan Young w serwisie Yahoo Sports.

Źródło: Getty Images Knight był jednym z nielicznych bez telefonu w tamtym momencie

Wielkie święto Jamesowi zepsuli koledzy z zespołu, którzy nie pomogli mu w ważnych momentach. Lakers przegrali 130:133.