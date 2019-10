Lebron James i jego rodzina uciekają przed pożarami. "Musieliśmy ewakuować się z domu"

LeBron James poprowadził Lakers do pierwszego zwycięstwa Los Angeles... czytaj dalej » Sytuacja jest tak poważna, że gubernator stanu Gavin Newsom ogłosił stan wyjątkowy.



Nakaz ewakuacji dzielnicy Brentwood w zachodniej części Los Angeles - gdzie James i jego najbliżsi zamieszkali w roku 2018, kiedy koszykarz przeniósł się do Lakersów z Cleveland Cavaliers - ogłoszono w niedzielny wieczór.

Lebron James: modlę się za wszystkich



Wcześniej tego dnia James wystąpił w meczu przeciwko Charlotte Hornets, wygranym przez jego ekipę na własnym terenie w Staples Center 120:101.



Potem - o czym poinformował w mediach społecznościowych - jeździł z rodziną po okolicy i szukał bezpiecznego miejsca, gdzie mogliby spędzić noc.



"Te pożary nie są żartem (…) Modlę się za wszystkich, których dotknęła ta sytuacja" - napisał.



Zbliżający się do 35. urodzin James jest jednym z najlepszych koszykarzy w historii. W dorobku ma trzy mistrzowskie pierścienie NBA - dwa zdobyte z Miami Heat, jeden z Cavaliers.



Najbliższe spotkanie - z Memphis Grizzlies - LA Lakers rozegrać mają we wtorek. Znowu w Staples Center.