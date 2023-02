Historyczny wyczyn LeBrona. Rekord wszech czasów coraz bliżej

LeBron James coraz bliżej historycznego rekordu NBA. Przekroczył magiczną granicę LeBron James w... czytaj dalej » "Król James", który musiał pauzować podczas poniedziałkowej porażki Los Angeles z Brooklyn Nets z powodu obolałej lewej kostki i lewej stopy, zakończył mecz z 28 punktami, 11 asystami i 10 zbiórkami.

Dzięki triple-double został pierwszym graczem, mającym na koncie takie osiągnięcie w kolejnym 20. sezonie w NBA.

James: to tylko kwestia czasu

Teraz ma na koncie 38 299 punktów. Już tylko 89 brakuje mu do pobicia rekordu Abdula-Jabbara. Były gracz Milwaukee Bucks i LA Lakers na swój dorobek pracował w latach 1969-1989.

Zapytany o możliwość pobicia rekordu Abdula-Jabbara, 39-latek odparł: - To tylko kwestia czasu, kiedy to zrobię. To nie jest trudne. Nigdzie się nie wybieram. Będę w tej lidze przez co najmniej jeszcze kilka lat.



Il reste MOINS de points d’écart entre Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James, au classement des meilleurs scoreurs.



— .



points de moyenne pour LeBron cette saison.

À ce rythme, il lui faudra matchs pour battre le record. pic.twitter.com/6Onss6W5wt — Basket USA (@basketusa) February 1, 2023





Czwarty wśród najlepiej asystujących

Nie był to koniec dobrych wieści dla Jamesa. Ósma i dziewiąta asysta zawodnika w meczu - prowadząca do trójki Troya Browna Jr. i wsadu Thomasa Bryanta na początku czwartej kwarty - pozwoliła koszykarzowi minąć Marka Jacksona (10 334) i Steve'a Nasha (10 335) i wskoczyć na czwarte miejsce na liście wszech czasów pod względem asyst. James zakończył wieczór z liczbą 10 338.



Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 4th all-time in career assists! pic.twitter.com/igBAjKMueW — NBA (@NBA) February 1, 2023

Imponująca seria zdecydowała

Do rozstrzygnięcia wtorkowego meczu potrzebna była dogrywka. Na 3.14 min przed jej zakończeniem za trzy punkty trafił Dennis Schroder i tym samym rozpoczął decydującą passę 7:0 Lakersów, którzy przerwali serię dwóch porażek z rzędu. Wśród gospodarzy Jalen Brunson zdobył 37 punktów. Dla Knicks była to druga kolejna przegrana i szósta z ośmiu ostatnich występów.

Zwycięstwo tylko nieznacznie poprawiło sytuację Jeziorowców w klasyfikacji. Zespół z Miasta Aniołów klasyfikowany jest na ostatnim miejscu w Pacific Division. Gorszy bilans w Konferencji Zachodniej mają tylko dwie drużyny, San Antonio Spurs, w którym występuje Jaremy Sochan i Houston Rockets.



LeBron James (28+10+11) leads Lakers past Knicks and becoming the 1st player in NBA to record a triple-double in season 20



The King moving to 4th all-time in career assists and now 89 points stand between him and the all-time scoring record#LakeShow#NewYorkForever#NBApic.twitter.com/CXzGmHOrkP — LakeShow Italia (@LakeShowIta) February 1, 2023





Wyniki wtorkowych meczów ligi NBA:

Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 103:108

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 97:100

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 122:113

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 124:115

New York Knicks - Los Angeles Lakers 123:129 (po dogr.)