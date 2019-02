Lampe przed kluczowym meczem. "Stworzyła się piękna szansa"

Lampe, drugi po Łukaszu Koszarku, najbardziej doświadczony zawodnik obecnej reprezentacji, przeciwko drużynie Chorwacji grał w trzech z sześciu dotychczasowych spotkań obydwu reprezentacji.

Rywal z podwórka

Polscy koszykarze przed historyczną szansą. "Nie ma mowy o żadnym stresie" Polscy koszykarze... czytaj dalej » Podczas Eurobasketu 2013 na Słowenii jego rywalem po przeciwnej stronie parkietu był m.in. przyjaciel z... podwórka, Damir Markota. Obydwaj, dzieci emigrantów z Polski oraz Bośni i Hercegowiny, dorastali w Sztokholmie. Mieszkali w sąsiednich blokach, odwiedzali się wzajemnie, od siódmego roku życia grali na podwórku w koszykówkę, potem trafili do reprezentacji Szwecji kadetów, by ostatecznie wybrać seniorską karierę w barwach Polski i Chorwacji.



Tamten mecz w Celje Biało-Czerwoni, prowadzeni przez niemieckiego trenera Dirka Bauermanna, przegrali 70:74, tracąc szanse na wyjście z grupy. W chorwackiej ekipie wystąpili m.in. znani potem z parkietów NBA bądź Euroligi: Bojan Bogdanović, Roko Leni Ukić, Dario Sarić, Damjan Rudez czy Ante Tomić.

"Nie znam tych zawodników"

Dziś w drużynie piątkowych rywali nie ma zawodników z tych lig, ale Lampe przestrzega przed lekceważeniem rywali.



- Dla mnie Chorwacja to trudny przeciwnik, bo nie znam tych zawodników. To młodzi, żądni pokazania się gracze. Nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądał mecz z taką drużyną. Trzeba spodziewać się w Varażdinie bardzo ciężkiej walki. Gospodarze na pewno łatwo nie dadzą się pokonać. Znam tylko jednego koszykarza z kadry Chorwacji - grającego we Francji w ASVEL Villeurbanne-Lyon środkowego Miro Bilana. Musimy być przygotowani. Nie wybiegamy zbytnio w przyszłość. Trzeba się skoncentrować na najbliższym spotkaniu i codziennie jak najlepiej wykonywać swoją pracę" - podkreślił Lampe.

"Zrobić coś fajnego"

Ostatni raz grali na mundialu, gdy rządził Gomułka. "Teraz na pewno awansujemy" 2019 rok może być... czytaj dalej » Zdaniem 68-krotnego reprezentanta Polski, zdobywcy w jej barwach 903 punktów, siłą drużyny Biało-Czerwonych jest właśnie drużyna. I świadomość celu.



- Naszą siłą jest, że chcemy być razem i że wiemy, o co walczymy. Stworzyła się bardzo piękna szansa dla nas zawodników, dla kraju. Nareszcie jest okazja, by zrobić coś fajnego. Wszyscy bardzo tego chcą - zauważył.

Świetne statystyki w Chinach

Lampe przyjechał na zgrupowanie do Warszawy z Chin, gdzie występuje w zespole tamtejszej ekstraklasy Jilin Northeast Tigers. Drużyna z bilansem 19 zwycięstw i 20 porażek zajmuje 12. miejsce, gwarantujące udział w play off. Polak notuje średnio 23,7 pkt, 13,3 zb. (w tym elemencie plasuje sie na siódmym miejscu w lidze) i 3,4 asysty.



- Idzie nam dosyć dobrze. Po okienku na reprezentację mamy w lidze bardzo trudne mecze. Zostało nam sześć spotkań. Musimy wygrać minimum dwa, ale przed nami ciężkie potyczki z zespołami z czołówki. Awans do play off był naszym celem przed sezonem. Chcemy go zrealizować - zapewnił.

Eliminacje mistrzostw świata w koszykówce Miejsce Drużyna Mecze Wygrane/Przegrane Punkty 1. Litwa 10

9-1

835/660 2. Włochy 10

7-3

808/693 3. Polska 10

6-4

796/741 4. Węgry 10 5-5 711/709 5. Chorwacja 10 4-6 725/730 6. Holandia 10 3-7 750/781

Reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w eliminacyjnej grupie J z bilansem sześciu zwycięstw i czterech porażek. Liderem jest Litwa (9-1), pewna już awansu do przyszłorocznych MŚ w Chinach. Na drugiej pozycji plasują się Włochy (7-3), na czwartej - Węgry (5-5), a Chorwacja jest piąta (4-6). Ostatnia - już bez szans awansu - jest Holandia (3-7), z którą Biało-Czerwoni zmierzą się w poniedziałek w Gdańsku (g. 20.30) na zakończenie eliminacji. Do MŚ z Europy zakwalifikują się po trzy czołowe drużyny z czterech grup.



Jedno zwycięstwo w tych dwóch meczach daje ekipie trenera Mike'a Taylora awans. W mistrzostwach świata Polska wystąpiła tylko raz - w 1967 roku w Urugwaju, gdzie drużyna Witolda Zagórskiego wywalczyła piąte miejsce