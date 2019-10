50 punktów w klubowym debiucie. "Wróciłem do domu"

Wraca NBA. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym sezonie To już dziś w... czytaj dalej » Tamten dzień pamięta doskonale. Jako uczeń zagrał w starej hali Nets, kiedy ci siedzibę mieli jeszcze w stanie New Jersey. Był oszołomiony. Oczarowany. Zachwycony. To wtedy zapowiedział wszystkim, a sobie obiecał, że kiedyś - najszybciej, jak to możliwe - zostanie zawodnikiem NBA.



Do najlepszej ligi świata trafił w roku 2011, mając lat 19. Przez sześć sezonów występował w Cleveland Cavaliers, przez dwa kolejne - w Boston Celtics.

Od tego reprezentuje Brooklyn Nets, swój ulubiony zespół. Wrócił do domu.

Irving: marzyłem o tym od czwartej klasy

Urodził się w Australii, gdzie jego tata, pan Drederick, zawodowo grał w koszykówkę. Rodzina wróciła do USA, do West Orange w stanie New Jersey, kiedy senior karierę zakończył.



- Wreszcie czuję, że jestem we właściwym miejscu. Marzyłem o tym od czwartej klasy. Wróciłem do domu - wyznał Irving tuż przed meczem z Timberwolves, przemawiając do kibiców zgromadzonych na trybunach Barclays Center.

Źródło: PAP/EPA Kyrie Irving zadebiutował w Brooklyn Nets

50 punktów to rekord NBA w klubowym debiucie. Poprzedni - 47 - dawno temu, bo w roku 1984, ustanowił Kiki Vandeweghe z Portland Trail Blazers.



Irving dołożył jeszcze osiem zbiórek i siedem asyst. Wszystko i tak na nic.

Zawiódł w akcji decydującej, na trzy sekundy przed zakończeniem dogrywki. Kozłując piłkę stracił równowagę i runął na parkiet. Pozbierał się szybko, zdążył jeszcze rzucić… w obręcz.



- 50 to tylko liczba ładnie wyglądająca w statystykach. Liczyło się zwycięstwo, więc zadanie nie zostało wykonane - stwierdził po końcowej syrenie, który trafił siedem z 14 prób rzutów za trzy punkty.

Irving w ciągu nieco ponad 38 minut na parkiecie oddał 33 rzuty z gry, z których trafił aż 17. To dało mu ponad 50-procentową skuteczność.



Wyniki środowych meczów NBA:



Charlotte Hornets - Chicago Bulls 126:125

Indiana Pacers - Detroit Pistons 110:119

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 94:85

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 126:127 po dogrywce

Miami Heat - Memphis Grizzlies 120:101

Portland Trail Blazers - Denver Nuggers 100:108

Dallas Mavericks - Washington Wizards 108:100

San Antonio Spurs - New York Knicks 120:111

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 100:95

Phoenix Suns - Sacramento Kings 124:95

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 107:93