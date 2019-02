Poprosił o transfer. Doczekał się w pięć minut

21.11 | Jedyny Polak w NBA Marcin Gortat, który od tego sezonu występuje w zespole Los Angeles Clippers, minionej nocy pierwszy raz zmierzył się ze swoją byłą drużyną Washington Wizards. Przy tej okazji łodzianin udzielił wywiadu korespondentowi TVN24 Marcinowi Wronie. - Moje minuty na parkiecie są skracane, bo jestem już starym zawodnikiem. W tym sezonie to może być moja ostatnia "Polska noc" w NBA - przyznał szczerze Gortat.

Gortat nie wie, co będzie robił po zakończeniu kariery

21.11 | Jedyny Polak w NBA Marcin Gortat, który od tego sezonu występuje w zespole Los Angeles Clippers, minionej nocy pierwszy raz zmierzył się ze swoją byłą drużyną Washington Wizards. Przy tej okazji łodzianin udzielił wywiadu korespondentowi TVN24 Marcinowi Wronie. - Moje minuty na parkiecie są skracane, bo jestem już starym zawodnikiem. W tym sezonie to może być moja ostatnia "Polska noc" w NBA - przyznał szczerze Gortat.

Marcin Gortat zdobył osiem punktów, miał 10 zbiórek i sześć asyst, a jego Los Angeles Clippers pokonali u siebie Orlando Magic 106:96. Przy okazji tego spotkania odbyła się "Polska Noc" w NBA. Z trybun obejrzało je wielu gości, zaproszonych przez koszykarza z Łodzi. Już po raz ósmy, a po raz pierwszy w Los Angeles, dzięki inicjatywie Gortata przybliżono Amerykanom polską kulturę. Niestety, nie wiadomo, ile jeszcze takich imprez przed nim, bo coraz częściej Marcin Gortat daje do zrozumienia, że koniec kariery już jest na horyzoncie. W Los Angeles rozmawiał z nim Marcin Wrona. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Porzingis do NBA trafił w 2015 roku, wybrany z czwartym numerem w drafcie. Od początku gry za oceanem udowadniał, że ma nieprzeciętny talent.

Nie mógł na to patrzeć

Przerwana długa seria mistrzów NBA. Szóstki za mocne Minionej nocy... czytaj dalej » W 48 meczach poprzedniego sezonu średnio uzyskiwał 22,7 pkt, 6,6 zbiórki oraz 2,4 bloku i został wybrany do Meczu Gwiazd. Udział w nim przekreśliło jednak zerwanie więzadła w lewym kolanie 6 lutego 2018 roku. Od tego czasu zawodnik leczy kontuzję i nie wrócił jeszcze do gry. Z boku mógł jednak przyglądać się słabej postawie swoich kolegów. Z bilansem 10-40 Knicksi są najsłabszą drużyną NBA.

Trudno zatem się dziwić, że w czwartek Łotysz spotkał się z włodarzami nowojorskiego klubu i dał do zrozumienia, że chce zostać wytransferowany. Jego życzenie szybko zostało spełnione. ESPN poinformował, że transfer został ustalony w ciągu następnych... pięciu minut.

Wraz z Porzingisem do Dallas trafili Courtney Lee i Tim Hardaway Jr. W odwrotnym kierunku powędrowali Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. i DeAndre Jordan. Nowojorczycy dostali też dwa wybory w przyszłorocznym drafcie.

Młody talent, stary mistrz

Po zakończeniu obecnego sezonu Porzingis będzie tzw. zastrzeżonym wolnym agentem. Oznacza to, że inny klub będzie mógł go pozyskać tylko wtedy, jeśli Mavericks co najmniej nie wyrównają złożonej zawodnikowi oferty.

Obecnie wygląda na to, że Łotysz będzie chciał kontynuować swoją karierę w Dallas, gdzie dostanie szansę gry u boku innej wschodzącej gwiazdy, 19-letniego Słoweńca Luki Doncicia oraz starego mistrza Dirka Nowitzkiego. To właśnie do wielkiego Niemca porównuje się od początku kariery Porzingisa. Obaj są bowiem wysocy, bardzo sprawni i niezwykle utalentowani rzutowo.