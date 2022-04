Nie zaprotestowali przeciwko wojnie. "Powiedziano nam, żeby nie dotykać flagi"

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

Nie dołączyli do apelu przeciwko wojnie. Jeden z zawodników nawet się śmiał Kontrowersyjne... czytaj dalej » Spotkanie w Kownie odbyło się w niedzielę. Przed jego rozpoczęciem tradycyjnie odegrano hymn rozgrywek, a zawodnicy gospodarzy i sędziowie w jego trakcie trzymali wielką flagę Ukrainy z napisem "Stop war" ("Zatrzymać wojnę").

Koszykarze z Belgradu nie wsparli inicjatywy

W geście solidarności z krajem, który od ponad miesiąca broni się przed rosyjską agresją, nie wzięli udziału gracze z Belgradu. Stali obok, a Nikola Kalinić nie potrafił zachować powagi, żartując i uśmiechając się do jednego z kolegów.

Kibice, których zgromadziło się w hali ponad dziesięć tysięcy, skwitowali zachowanie gości potężnym buczeniem i gwizdami.

Mecz po dogrywce wygrał Żalgiris 103:98.



Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booingpic.twitter.com/bRmV4rDhX1 — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022

"Żeby było jasne: nie popieram wojny"

Po ostatniej syrenie emocje, zwłaszcza pozasportowe, wciąż były duże.

"Powiedziano nam, żeby nie dotykać flagi. Chciałbym, żeby było jasne: nie popieram wojny i chcę pokoju na świecie" - napisał w mediach społecznościowych White, gracz Crvenej Zvezdy, który w przeszłości przez dwa sezony reprezentował barwy Żalgirisu Kowno.



As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world https://t.co/cD3t9YlTIk — Aaron White (@Aaron_White30) April 3, 2022

Trener serbskiej drużyny Dejan Radonjić skupił się na wydarzeniach boiskowych, zwracając między innymi uwagę, że jego zespół "miał dobrą okazję, żeby wygrać, ale nie faulował w ostatnich sekundach" i dlatego doszło do dogrywki.

O zachowaniu swoich graczy przed meczem nie chciał mówić wiele. - Mam nadzieję, że pokój wkrótce nastanie. To wszystko - oświadczył.

Na pytanie o reakcje kibiców Żalgirisu, odpowiedział krótko: - To nie jest pytanie do mnie.

Głos w sprawie zabrał też szkoleniowiec ekipy z Kowna Jure Zdovc. - Komentowanie nie należy do mnie, to wciąż sport. Każdy ma swoje zdanie, ale uważam, że to nie jest ich - trenerów czy zawodników - osobista opinia. One są narzucone z góry - skomentował Słoweniec.