W czasie hymnu koszykarki poszły do szatni. "Sprawiedliwość i wolność nie są oferowane każdemu"

Michael Jordan o rasizmie: zmierzmy się ze swoimi demonami Michael Jordan po... czytaj dalej » W czasie odgrywania hymnu USA drużyny Liberty i Storm udały się do szatni w proteście przeciwko nierówności rasowej. W ten sposób dołączyły do innych sportowców z całego świata sprzeciwiających się rasizmowi.

Sezon dedykowany Breonnie Taylor

Kapitan Liberty Layshia Clarendon zapowiedziała, że ten sezon "dedykowany będzie Breonnie Taylor", wspaniałej ratowniczce medycznej, którą zamordowano w jej domu. Zawodniczka przyznała, że nie chce słyszeć hymnu kraju.

- To niedorzeczne, że sprawiedliwość i wolność nie są oferowane każdemu w ten sam sposób - podkreśliła.

Po hymnie koszykarki wróciły na parkiet, zespół Storm pokonał Liberty 87:71.



As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh — ESPN (@espn) July 25, 2020





Taylor zginęła 13 marca. Ujawniono, że została postrzelona osiem razy przez detektywów z wydziału narkotykowego policji w Louisville w stanie Kenntucky. Kobieta została zabita w swoim domu podczas interwencji funkcjonariuszy występujących po cywilnemu. Interwencja związana była z podejrzeniem handlu substancjami niedozwolonymi. Jednak - jak podawały media - w mieszkaniu ratowniczki medycznej nie znaleziono narkotyków.

25 maja w Minneapolis po brutalnej akcji policji zginął George Floyd. Po tej tragedii w USA wybuchły protesty i zamieszki.