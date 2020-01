Strzelanina w czasie szkolnego meczu. Młody kibic w krytycznym stanie

Strzelanina w hotelu. Zginęło 10 osób, w tym pięciu napastników W ataku... czytaj dalej » Sobota, godzina 21.10, na parkiecie Davis Field House w Dallas mierzą się drużyny szkół średnich - South Oak Cliff i Justin F. Kimball. Rozpoczyna się kolejna akcja, jeden z zawodników spokojnie wyprowadza piłkę spod kosza.

Na trybunach rozlegają się strzały, wybucha panika, wszyscy zaczynają uciekać.

" Przerażające, że doszło do czegoś takiego"

Według ustaleń policji na widowni miało dojść do bójki między piętnasto- i osiemnastolatkiem. Strzelać zaczął ten młodszy. Starszy natychmiast został przewieziony do szpitala.

Sprawca zgłosił się na policję sam, w niedzielę. Podejrzane były jeszcze dwie osoby, ale - według mediów - zarzutów im nie postawiono.

Nagranie strzelaniny, które zamieszczono w mediach społecznościowych, ma być dowodem w sprawie.

- Przerażające, że doszło do czegoś takiego - mówiła lokalnej telewizji Tyesha Brown, uczennica South Oak Cliff High School.

Nauczycielka Shareefah Mason była zrozpaczona. - Wkładamy w naszą pracę całe serce i pasję, a potem dochodzi do takich wydarzeń. Wielu moich uczniów trafiło do więzienia, niektórzy zginęli w bardzo młodym wieku. Zatrważające - wyznała.