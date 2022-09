Trener o historii i dumie. Niesamowita radość w szatni Polaków

Radość polskich koszykarzy z awansu do ćwierćfinału mistrzostw Europy

Radość polskich koszykarzy z awansu do ćwierćfinału...

Radość polskich koszykarzy z awansu do ćwierćfinału mistrzostw...

Mistrzostwa Europy w koszykówce 2022: wyniki, terminarz

"Zrobiliśmy historyczną rzecz dla Polski" Reprezentacja... czytaj dalej »

Polacy awansowali do fazy pucharowej ME, zajmując w grupie D trzecie miejsce z bilansem 3-2.

W niedzielę pokonałli w Berlinie Ukrainę 94:86 w 1/8 finału. W ćwierćfinale, w środę, zagrają ze Słowenią.

Biało-Czerwoni znaleźli się w ćwierćfinale europejskiego czempionatu po 25 latach.

- Wiele osób w nas nie wierzyło na początku, udowodniliśmy im coś. Każdy otworzy teraz oczy, że polscy zawodnicy są znacznie więcej warci, niż się uważa w Europie. Jesteśmy w ósemce turnieju, który pod względem talentu jest prawdopodobnie największy w historii. Zrobiliśmy historyczną rzecz dla Polski. Jesteśmy szczęśliwi - powiedział dziennikarzom Milicić po spotkaniu z Ukrainą.

Trener Milicić: możecie być dumni

Nic dziwnego, że polska ekipa oszalała ze szczęścia na parkiecie. - To jest nieprawdopodobne! - zwrócił się do kolegów kapitan Mateusz Ponitka.

- To jest historia, to jest historia - mówił Milicić do A.J. Slaughtera. Trener wyściskał gracza, który zdobył 24 punkty, najwięcej w ekipie Biało-Czerwonych.

Świętowanie trwało, rzecz jasna, także w szatni. Milicić pochwalił zawodników za ogromne serce, które włożyli w mecz. - Możecie być dumni z tego, co osiągnęliście - powiedział.

Oglądasz Wideo: Kosz Kadra Polscy koszykarze awansowali do ćwierćfinału Eurobasketu 2022

Ze Słowenią o półfinał ME

W walce o półfinał ME rywalem Polaków będzie Słowenia. Obrońcy tytułu w sobotę pokonali w meczu 1/4 finału Belgię 88:72. Największą gwiazdą Słoweńców jest 23-letni Luka Donczić, jeden z najlepszych graczy NBA, obecnie reprezentujący barwy ekipy Dallas Mavericks.

Mecz Polska - Słowenia w ćwierćfinale ME zostanie rozegrany w środę, 14 września w Berlinie. Początek o godzinie 20.30.

Program finałowej rundy ME w koszykówce w Berlinie:



wtorek, 13 września - ćwierćfinały

Hiszpania - Finlandia (godz. 17.15)

Niemcy - Grecja (godz. 20.30)



środa, 14 września - ćwierćfinały

Francja - Włochy (godz. 17.15)

Słowenia - Polska (godz. 20.30)



piątek, 16 września - półfinały

Słowenia/Polska - Francja/Włochy

Niemcy/Grecja - Hiszpania/Finlandia



niedziela, 18 września

mecz o 3. miejsce (przegrani w półfinałach, godz. 17.15)

finał (zwycięzcy półfinałów, godz. 20.30)