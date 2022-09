"Zawiodłem cały kraj". Luka Donczić wini siebie za porażkę z Polakami

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Polacy wygrali 90:87 w meczu pełnym zwrotów akcji, w którym wydawało się, że po wypuszczeniu punktowej przewagi i jedni, i drudzy nie będą w stanie się podnieść. Zwycięstwo Biało-Czerwonych to według wielu opinii największa niespodzianka turnieju.

Nie zlekceważyli Polaków

Szalona radość Biało-Czerwonych. Te obrazki przejdą do historii polskiego sportu Polscy koszykarze... czytaj dalej » - Przede wszystkim chciałbym pogratulować Polsce. Zagrali kapitalny mecz, od pierwszej do ostatniej minuty. Dla nich to wielka rzecz - chwalił naszą drużynę Donczić na pomeczowej konferencji.

- My nie weszliśmy w to spotkanie tak, jak chcieliśmy. Nie mieliśmy energii. W pewnym momencie wróciliśmy, ale Polacy byli waleczni - dodał.

Stanowczo zaprzeczył, że jego zespół miał zlekceważyć Polaków. Jak przyznał, Słoweńcy zdawali sobie sprawę, że po odpadnięciu innych czołowych drużyn, Greków i Serbów, przed drużyną otworzyła się ogromna szansa na obronę tytułu.

- Doceńmy to, co zrobili Polacy. Większość to nas stawiała w roli faworytów, ale Polska to przecież świetny zespół. Eurobasket jest wspaniały do oglądania. Mecze są niesamowite - zauważył.

"To moja wina"

Donczić na co dzień występuje w lidze NBA, w zespole Dallas Mavericks. W środę daleki był od swojej najlepszej dyspozycji. Łatwo było zauważyć, że od początku walczył z bólem pleców. Nie chciał jednak tym usprawiedliwiać swojego gorszego występu.

- Nie byłem pewnie w stu procentach sprawny. W trzeciej kwarcie dostałem nawet zastrzyk przeciwbólowy. W trakcie całego turnieju musiałem radzić sobie z wieloma rzeczami. Ale to żadna wymówka. Grałem dziś okropnie. Zawiodłem drużynę, zawiodłem cały kraj, który nam kibicował. To moja wina - przyznał.



Despite being notably hurt, Luka Doncic puts all the blame on his shoulders #EuroBasketpic.twitter.com/573fk8Fyjm — BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2022





Meczu nie dokończył

Lider Słoweńców zapisał na koncie 14 punktów (przy skuteczności 33 procent trafionych rzutów z gry), 11 zbiórek, 7 asyst. Jak na jego możliwości, nie są to powalające statystyki. A jeśli dorzucimy jeszcze sześć strat, to można powiedzieć, że wręcz średnie.

Meczu na parkiecie nie dokończył. Z powodu pięciu fauli musiał zejść trzy minuty przed końcową syreną.

Przyćmił go kapitan Polaków Mateusz Ponitka, którego Słoweniec komplementował podczas tej samej konferencji. - Prawdopodobnie to gracz na miarę NBA – przyznał Donczić.



A picture is worth a thousand words #EuroBasket x #BringTheNoisepic.twitter.com/obJEefS1VY — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 14, 2022





Rywalem reprezentacji Polski w półfinale będzie Francja. Mecz w piątek o 17.15. Walka o medale w niedzielę. Relacja na żywo w eurosport.pl.