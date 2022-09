Polska - Holandia. Biało-Czerwoni mają upragniony awans w mistrzostwach Europy

Hiszpania - Polska w eliminacjach do mistrzostw Europy 2021.

29.8 | - Mogę powiedzieć, że mamy głęboki, wysokiej jakości skład. Trzeba wierzyć w tych chłopców i nie przestawać pracować nad tym, by stworzyli najlepszą ekipę - mówił przed wyjazdem na Eurobasket trener polskich koszykarzy - Mike Taylor.

ME KOSZYKARZY: WYNIKI, TERMINARZ, TABELA GRUPY D

Zespół Igora Milicicia podchodził do wtorkowego meczu, mając na koncie dwa zwycięstwa (z Czechami i Izraelem) oraz porażkę (z Finlandią). Stawką spotkania z Holandią był dla polskich koszykarzy awans do 1/8 finału oraz miejsce w czołówce grupy D, która rywalizuje w Pradze. Reprezentant Polski ośmieszył gracza NBA zagraniem starym jak świat Polscy koszykarze... czytaj dalej »

Biało-Czerwoni byli faworytem w konfrontacji z rywalem, z którym nie tylko mieli lepszy bilans (7 zwycięstw, 3 porażki), ale też w trzech meczach na tegorocznych mistrzostwach doznał trzech porażek. Mało tego, Pomarańczowi na jakiekolwiek zwycięstwo czekają od lutego 2021 roku. Od tamtego czasu przegrali 16 meczów z rzędu.

- To moim zdaniem bardzo dobry, silny zespół, wyniki tego nie oddają. Gramy dzień po dniu, więc będzie trudniej, bo jak masz przerwę i więcej czasu, to i fizycznie odpoczniesz i przygotujesz się lepiej taktycznie - ocenił przed meczem kapitan Mateusz Ponitka.

Sokołowski show

Miał rację. Wprawdzie Polacy dobrze weszli w mecz, prowadząc sześcioma (13:7), a potem pięcioma punktami (15:10), ale Holendrzy z każdą minutą zaczęli się rozpędzać. Zwłaszcza Charlon Kloof, który raz po raz zaskakiwał nasz zespół celnymi rzutami za trzy punkty. Biało-Czerwoni wyraźnie spuścili z tonu. W drugiej kwarcie zdobyli tylko 12 punktów - na przerwę schodzili, przegrywając 31:40.

Najgorsze, że trzecia kwarta wcale nie zwiastowała zmian. W pewnym momencie nasi rywale mieli już 13 punktów przewagi (49:36). Dopiero wtedy Polacy wzięli się do pracy. Dzięki duetowi Michał Sokołowski - Aleksander Balcerowski do końca trzeciej kwarty udało się nieznacznie, do siedmiu punktów, zniwelować różnicę (55:48).

Źródło: Newspix Sokołowski był klasą dla siebie

Dobrą dyspozycję udało się przełożyć na decydującą odsłonę. Biało-Czerwoni zaczęli ją wynikiem (7:1), a po trzeciej celnej "trójce" Jakuba Garbacza na nieco ponad siedem minut przed końcem wyszli na prowadzenie 58:56. Po chwili rywale odpowiedzieli tym samym, a konkretnie Leon Williams, i do końca spotkania kibice byli świadkami zaciętej walki punkt za punkt.

Na szczęście, w polskich szeregach doskonałą partię rozgrywał Sokołowski, który mecz zakończył zdobyciem 24 punktów (w całym meczu więcej - 26 - zgromadził tylko Kloof).

Na dwie minuty przed końcem po jego znakomitym wsadzie było już 70:65. Jak się okazało, była to kluczowa akcja na wagę awansu do 1/8 finału. Ostatecznie Polacy wygrali 75:69.

Teraz najtrudniejszy rywal

Przed Biało-Czerwonymi ostatni mecz w grupie D. Rywalem niepokonana Serbia. Początek spotkania w czwartek o godzinie 21.