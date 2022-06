Był Marcin Gortat, będzie Jeremy Sochan. Polak czeka na draft NBA

CAŁA ROZMOWA Z JEREMYM SOCHANEM W PROGRAMIE "DZIEŃ NA ŚWIECIE" W TVN24 BiS. POCZĄTEK W CZWARTEK, PO GODZ. 16.00

Tzw. draft, w którym kluby NBA wybierają młodych graczy do swoich drużyn, odbędzie się w Barclays Center w Nowym Jorku w nocy z czwartku na piątek naszego czasu. Cały proces zaczął się jednak już wcześniej. Drużyny zapraszały do siebie upatrzonych koszykarzy, by jak najlepiej ich poznać.

- Mam dużo treningów z zespołami, a teraz, gdy jestem w Nowym Jorku, sporo rozmów z mediami. W dniu draftu będzie lunch z komisarzem NBA Adamem Silverem i zawodnikami, a potem już sam nabór – opisał swoje doświadczenia przed najważniejszym wydarzeniem dotychczasowej kariery reprezentant Polski w rozmowie z TVN24 BiS. Sochan i Balcerowski czekają na draft. Czas na kolejnego Polaka w NBA Fani koszykówki w... czytaj dalej »

Sercem zawsze z Polską

Sochan przyszedł na świat w stanie Oklahoma, ale od urodzenia jest bardzo związany z naszym krajem. Radzi sobie z językiem polskim, a nawet jeśli czasem brakuje mu jeszcze jakiegoś słowa, to dzięki grze w kadrze robi regularne postępy.

- Mama jest Polką, ojczym też jest Polakiem, a ja zawsze spędzałem w Polsce wakacje. Czy to święta, letnia przerwa czy obozy, zawsze byłem w Polsce i moje serce również. Jestem też w kadrze, gdzie uczę się języka i mam nadzieję, że będę w niej częściej – Sochan podkreślił w rozmowie z Michałem Sznajderem z TVN24 Biznes.

Eksperci przewidują, że utalentowany skrzydłowy trafi do NBA z wysokim numerem. Jego nazwisko najczęściej pojawia się w okolicach 9-12 wyboru. Możemy być więc pewni, że znów będziemy mogli oglądać rodaka w najlepszej lidze świata. Ostatnim był Marcin Gortat, który bardzo promował koszykówkę w Polsce. Sochan również ma takie plany.

- Myślę, że jest bardzo dużo młodzieży potrafiącej grać w kosza, jest spory potencjał, żeby więcej koszykarzy trafiało do najlepszych lig, jak NBA czy Euroliga. Uważam, że będę mógł pełnić podobną rolę jak pan Gortat – powiedział o rozwoju tego sportu w naszym kraju nastolatek.

Oglądasz Wideo: TVN24 BiS Jeremy Sochan o Polsce i swoich największych atutach

Mama nauczyła go najważniejszego

Sochan słynie przede wszystkim z dobrej obrony i dużej wszechstronności w tym elemencie gry. Nabył te cechy na wczesnym etapie przygody z koszykówką, dzięki swojej mamie. Praca włożona na treningach oraz bardzo dobre warunki fizyczne sprawiają, że może kryć rywali z niemal każdej pozycji.

- Bardzo dużo zawdzięczam mamie. Ona grała na pozycji numer jeden, była rozgrywającą, w Polonii Warszawa. Daje mi tę energię. Zawsze mi powtarzała: obrona, obrona i obrona – wspominał.

- Umiem wszystko robić na parkiecie. Bronię bardzo mocno, zbieram, myślę na boisku, ale też jestem bardzo dobry fizycznie. Umiem rzucać, podawać, kozłować i myślę, że jestem kompletnym zawodnikiem – wymienił z przekonaniem swoje atuty.

Oglądasz Wideo: TVN24 BiS Jeremy Sochan udzielił wywiadu TVN24 BiS przed draftem NBA

W dzisiejszej NBA zawodnicy o takiej charakterystyce są szczególnie cenieni przez trenerów i pasują praktycznie do każdej drużyny. A na kim wzoruje się Sochan?

- Nie mam jednego konkretnego gracza, ale myślę, że taki typ, jak Draymond Green, Aaron Gordon, Mikal Bridges czy kiedyś Boris Diaw. To zawodnicy, którzy potrafią robić wszystko. Wiele z tego może nie widać, jak patrzysz na statystki, ale oglądając mecz widzisz, że dają bardzo dużo energii i jaki mają wkład w wygrywanie – odpowiedział.

W wielu typowaniach reprezentant Polski przymierzany jest z 12. numerem do zespołu Oklahoma City Thunder. To bardzo młoda drużyna, która przechodzi przebudowę, więc Sochan mógłby w niej liczyć na minuty gry od samego początku. Dobrym kierunkiem dla jego przyszłości byliby też San Antonio Spurs, którzy dysponują 9. wyborem. Ekipa ta wychowała w ostatnich latach wielu znakomitych graczy, walcząc przy tym o najwyższe cele.

To, gdzie trafi nasz reprezentant, nie zależy już jednak od niego. Pozostało nam mocno ściskać kciuki, by wybrał go klub, który zagwarantuje mu najlepszy rozwój i długą karierę.