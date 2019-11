Anwil u siebie dalej perfekcyjny. Belgowie pokonani

Włocławianie wracali na tarczy z każdego z trzech wyjazdów podczas spotkań tegorocznych rozgrywek FIBA. Pod koniec października pokonali natomiast przed własną widownią Elan Bearnais. W środę potwierdzili, że w swojej hali nadal czują się świetnie.

Już pierwsza kwarta wskazywała na to, że mecz ten powinien należeć do gospodarzy. Koszykarze Anwilu weszli świetnie w spotkanie i na pierwszą przerwę w grze schodzili z dwucyfrową zaliczką. Prowadzili wówczas 28:17. Belgowie byli mimo to w stanie szybko się pozbierać, wrócić do rywalizacji i wygrać dwie kolejne kwarty (16:17, 17:21). Na decydującą, czwartą, wychodzili więc już tylko z sześciopunktową stratą.

W najważniejszych momentach ponownie obudzili się włocławianie. Przewagę udało im się w ostatnich minutach tylko zwiększyć i ostatecznie wygrać to spotkanie 80:71.

Heroizmy na darmo

Najlepiej na przestrzeni całego meczu w barwach polskiej ekipy zaprezentowali się Tony Wroten, Ricky Ledo oraz Chase Simon, wszyscy po 17 punktów. Wśród gości na marne poszedł heroizm Dave’a Dudzinskiego. Amerykanin do 21 rzuconych punktów dołożył aż 22 zbiórki, na Anwil to jednak nie wystarczyło.

Drużyna z Hali Mistrzów w weekend zagra u siebie w lidze z HydroTruck Radom. Kolejny mecz w Lidze Mistrzów czeka ją w kolejny wtorek, tym razem na wyjeździe z turecką Bandirmą.

Wicemistrz @antwerpgiants pokonany Poprawiamy swój bilans w @BasketballCL i od jutra koncentrujemy się już na sobotnim meczu z @HydroTruckRadom. Widzimy się w Hali Mistrzów o 19:30#GłodniZwycięstw#BCL#BasketballCLpic.twitter.com/J8hPtfV5hP — Klub Koszykówki Włocławek (@Anwil_official) November 13, 2019

