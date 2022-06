Cudowny rzut dał Polakom awans do mistrzostw Europy w koszykówce 3x3

Oto co miał do pwoiedzenia Szymon Rduch przed wylotem na ME w koszykówce 3x3.

Spotkanie było bardzo wyrównane. Lepiej rozpoczęli Brytyjczycy, którzy prowadzili 5:3, 8:3, a nawet 10:3. Polacy dzięki dobrej obronie oraz akcjom w ataku Michała Samsonowicza doprowadzili do remisu 13:13 na pięć minut przed końcem. W kolejnych minutach był remis 16:16, 17:17, 18:18 i 19:19.

Decydujący rzut z dystansu, z bardzo trudnej pozycji, oddał Daniel Gołębiowski. Zegar wskazywał wówczas 53,9 sekundy do końca regulaminowego czasu, a ponieważ mecz kończy się przed czasem, gdy jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów, to po celnym rzucie Polacy podnieśli ręce do góry w geście triumfu, a potem padli sobie w objęcia. Najlepszym zawodnikiem w półfinale był Samsonowicz - uzyskał 8 pkt.



This is how you qualify for the #3x3Europe Cup! @KoszKadra@PZKoszpic.twitter.com/vNKpmQrNq8 — FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 5, 2022





We wcześniejszym ćwierćfinale podopieczni trenera Piotra Renkiela pokonali Estonię 21:16. W pierwszym meczu przegrali z Czarnogórą 14:16, a w drugim pokonali Macedonię Północną 21:18. Punkty w turnieju zdobywali: Adrian Bogucki - 22, Michał Samsonowicz - 20, Mateusz Szlachetka - 12 i Daniel Gołębiowski - 9. "Brąz wydarty Rosjanom smakuje lepiej, niż przegrany finał" Łukasz Diduszko... czytaj dalej »

Uczestnicy mistrzostw Europy 2022

W Konstancy awans do ME koszykarzy 3x3 w Grazu (9-11 września) uzyskali finaliści - Polska i Czarnogóra, która w drugim półfinale pokonała Węgry 21:9.

Szanse – w korespondencyjnej rywalizacji z trzecią ekipą turnieju w Tel Awiwie - będzie miała także trzecia drużyna (brany będzie pod uwagę procent wygranych oraz miejsce w rankingu FIBA).

Udziału we wrześniowych ME pewne są także reprezentacje: Austrii (gospodarz), Serbii (mistrzowie Europy) oraz zespoły z czołówki rankingu FIBA: Litwa, Łotwa, Belgia i Holandia. Do zdobycia w trzech turniejach kwalifikacyjnych (Konstanca, Tel Awiw i Cypr) było sześć miejsc.

Mistrzostwa Europy 3x3 w Grazu będą siódmą edycją czempionatu Starego Kontynentu w tej odmianie koszykówki. Do tej pory Polska startowała czterokrotnie i w 2021 r. w Paryżu wywalczyła brąz.