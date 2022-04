Nie dołączyli do apelu przeciwko wojnie. Jeden z zawodników nawet się śmiał

Nowe informacje w sprawie amerykańskiej koszykarki zatrzymanej w Rosji Pozytywne wieści... czytaj dalej » Transparenty sprzeciwiające się wojnie w Ukrainie pojawiają się niemal przy okazji każdego wydarzenia sportowego. Nie inaczej było również podczas meczu koszykarskiej Euroligi pomiędzy litewskim Żalgirisem Kowno a Crveną Zvezdą.

Serbski zespół odmówił trzymania ukraińskiej flagi

Podczas hymnu Euroligi tylko koszykarze Żalgirisu oraz sędziowie trzymali w rękach wielką ukraińską flagę z wymownym napisem "Zatrzymać Wojnę". To gest solidarności z Ukrainą, która od ponad miesiąca broni się przed bestialskim atakiem Rosji.

Z kolei zawodnicy z Belgradu stali, jak gdyby nigdy nic. Jeden z nich, grający z numerem "12" reprezentant Serbii Nikola Kalinić, zamiast zachować należytą powagę, żartował z jednym z kolegów, ironicznie się uśmiechając.

Zachowanie przyjezdnych rozwścieczyło ponad 10 tysięcy kibiców. Fani buczeli i głośno gwizdali.

Mecz po dogrywce 103:98 wygrali koszykarze Żalgirisu.



Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing pic.twitter.com/bRmV4rDhX1 — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022