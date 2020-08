Amerykańskie media: koszykarze NBA kończą bojkot i wrócą do gry

Według nieoficjalnych źródeł tylko dwa kluby z Los Angeles - Lakers i Clippers - z 13 uczestniczących obecnie w play-off były za kontynuowaniem bojkotu i zakończeniem sezonu, który i tak z powodu pandemii COVID-19 toczy się w niespotykanych okolicznościach, w bańce na terenie Disney World na Florydzie.

Jako pierwszy o wznowieniu rozgrywek poinformował świetnie poinformowany ekspert ESPN Adrian Wojnarowski.



The resumption of playoff games could come as soon as Friday, but there is expected to be a return to this season by the weekend, sources tell ESPN. https://t.co/A2PazNKDhy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020





Przełożone zostaną także trzy czwartkowe spotkania play-off. Poinformował o tym portal ESPN.com.

W oświadczeniu władz NBA napisano natomiast: "Liga ma nadzieję, że wznowimy mecze w piątek lub w sobotę". Nieoficjalnie mówi się, że koszykarze chcieliby wrócić do gry później. Mają to rozstrzygnąć kolejne rozmowy między NBA, właścicielami klubów a Związkiem Zawodników.

Przeciw działaniom policji

Jako pierwsi na parkiet - przeciw Orlando Magic - nie wyszli w środę gracze Milwaukee Bucks. Protestowali w ten sposób przeciw działaniom policji w Kenosha w stanie Wisconsin, gdzie policjant siedmiokrotnie postrzelił w plecy Afroamerykanina, 29-letniego Jacoba Blake'a zamierzającego wsiąść do samochodu. W aucie siedziało trzech jego kilkuletnich synów. Od niedzieli w mieście trwają protesty i zamieszki. Podobnie dzieje się w innych miastach. Milwaukee leży, tak jak Kenosha, w stanie Wisconsin, a obydwa miasta dzieli mniej niż godzina jazdy samochodem.



Potem na bojkot zdecydowali się zawodnicy kolejnych zespołów, którzy mieli walczyć w środę w meczach Houston Rockets - Oklahoma City Thunder oraz Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers. Wszystkie zostały przełożone.



Ze spotkania Związku Zawodników rozgoryczony wyszedł gwiazdor ligi i Los Angeles Lakers LeBron James, który napisał potem na swoim profilu na Twitterze: "Zmiany nie nadejdą, jeśli będziemy tylko rozmawiali. Potrzebne są czyny i działania, właśnie teraz".



O przyszłości sezonu dyskutowała też w trybie pilnym Rada Gubernatorów NBA. Wcześniej protest koszykarzy poparli właściciele klubów, a także m.in. organizacje zrzeszająca trenerów i sędziów koszykarskich.

Lawina protestów