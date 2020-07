Historyczna koszulka Jordana trafi na aukcję. Zanosi się na rekord

Słynny amerykański dom aukcyjny podał, że biało-czerwony trykot z nazwiskiem Jordana i numerem 23 został wyceniony między 200 a 400 tys. dolarów. W trakcie grudniowej licytacji cena ta może jeszcze wzrosnąć.

Film podgrzał zainteresowanie

1,8 miliona dolarów za kolekcjonerską kartę LeBrona Jamesa Karta... czytaj dalej » W 1984 roku 21-letni Jordan podpisał swój premierowy kontrakt, uśmiechnął się szeroko i z dumą zaprezentował wspomnianą koszulkę. To była jego pierwsza konferencja prasowa w barwach Byków, a liga NBA stała przed nim otworem. Umowa z Chicago była warta 2,8 mln dolarów za cztery lata gry. Na owe czasy było to naprawdę dużo.

Jordan w trakcie swojej bogatej kariery wywalczył sześć tytułów mistrza NBA w latach 90. i stał się prawdziwą legendą koszykówki. W tym roku jego kariera ponownie znalazła się w centrum uwagi w związku z głośnym filmem "Ostatni taniec". Dokument o dynastii Chicago Bulls zgromadził rekordową widownię, a pamiątki związane z Jordanem stały się jeszcze cenniejsze.

Padł rekord

W kwietniu koszulka najważniejszego zawodnika "Dream Teamu" z igrzysk olimpijskich w Barcelonie została sprzedana za 216 tys. dolarów. Z kolei para butów Air Jordan z autografem słynnego zawodnika poszła na aukcji w maju za 560 tys dol. Jest to rekord w kategorii butów sportowych.



A jersey worn and signed by Michael Jordan as a part of the famed 1992 Olympic ”Dream Team” has been sold at auction for $216,000 https://t.co/q9uWsrwbow — CNN International (@cnni) April 20, 2020





Hannah Malin, menedżer ds. rozwoju biznesowego w Juliens Auctions, powiedziała, że ​​produkty Jordana wzbudzają bardzo duże zainteresowanie, ponieważ wykraczają poza świat sportu.

- Jordan to fenomen popkultury, więc wszystko, co zrobił, ma o wiele większe znaczenie - przyznała.

Jest też koszulka Bryanta

Inne artykuły sportowe na sprzedaż na grudniowej aukcji to koszulka Kobe Bryanta i piłka do koszykówki Los Angeles Lakers z autografami legendarnego zawodnika, który zginął w katastrofie helikoptera w lutym.

Oferty będą przyjmowane przez internet, telefonicznie oraz na żywo w Beverly Hills 4 grudnia.