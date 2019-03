Koszmarna kontuzja w NBA. "W szatni panowała cisza"

Wszystko wyglądało koszmarnie i mało będzie takich osób, które nie wzdrygną się, kiedy obejrzą powtórki tej sytuacji w dogrywce meczu w Portland. Nurkić starał się zebrać piłkę pod koszem, ale spadł stopą na but Jareda Dudley z Nets i w efekcie doszło do nienaturalnego podwinięcia nogi u Bośniaka. Jego noga zwinęła się jak plastikowa słomka.

Zawodnicy na parkiecie wykrzywiali twarze w grymasie bólu, widząc, co się stało. Nurkicia przetransportowano do szpitala. Terry Stotts, trener Blazers, powiedział później, że kontuzja jest druzgocąca.

W chwili pechowej sytuacji drużyna z Portland prowadziła 134:132. Nurkić rzucił dla swojego zespołu najwięcej punktów (32), miał najwięcej zbiórek w całym meczu (16), a do tego zanotował pięć asyst, cztery bloki i dwa przechwyty. Gospodarze wygrali po zniesieniu Bośniaka 148:144, dzięki czemu uzyskali miejsce w fazie play-off.

Ale radości nie było

- Nie świętowaliśmy - przyznał trener Stotts. - Pomodliłem się za niego. To wszystko - zaznaczył szkoleniowiec, po czym opuścił nagle dziennikarzy.

- Jest bardzo ciężko - dodał Enes Kanter, zmiennik Nurkicia. - Jadę do domu i pomodlę się za niego, bo tu chodzi o coś więcej niż o koszykówkę - stwierdził.

- To okropne. Nie da się na takie rzeczy patrzeć. Możemy tylko go wspierać i mieć nadzieję, że ból będzie jak najmniejszy. Musimy dać mu do zrozumienia, że może na nas liczyć - powiedział inny gracz Trail Blazers Zach Collins.

24-letni Nurkić w 72 spotkaniach bieżącego sezonu zdobył średnio 15,6 pkt na mecz, miał 10,4 zbiórki i notował 3,2 asysty.