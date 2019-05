Kosmiczne ceny biletów na finał NBA. "Chcesz obejrzeć, sprzedaj samochód"

Pierwszy finał dla Toronto Raptors. "Byliśmy jak wściekły pies" Koszykarze... czytaj dalej » Pierwsze finałowe rozdanie w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Z jednej strony Toronto, klub założony ledwie 24 lata temu, z drugiej - Golden State, wielcy faworyci, którzy dotarli do finału piąty raz z rzędu.

Kibice kanadyjskiego zespołu już skonfrontowali się z nową, brutalną rzeczywistością i dowiedzieli się, jak głęboko muszą sięgnąć do kieszeni. Czasami nawet bardzo głęboko.

Bilet albo kredyt

Za wejściówki na najlepsze miejsca, te przy parkiecie hali Scotiabank Arena, trzeba w jednej z platform internetowych zapłacić niespełna 22 tys. dolarów (pakiet dwóch biletów), czyli jakieś nieco ponad 82 tys. złotych! Za najtańsze - dokładnie 2925 dolarów, czyli ok. 11 tys. złotych.

"Chcesz obejrzeć mecz, daruj sobie spłatę kredytu hipotecznego albo sprzedaj samochód" - drwi kanadyjski serwis globalnews.ca.

Według tamtejszych mediów, kosmiczne ceny w tej platformie wcale nie odstraszyły kibiców. Pula biletów przeznaczona do sprzedaży publicznej miała rozejść się w mniej niż pół godziny.

Z kolei gazeta "Toronto Star" sprawdziła i przypomina, że średnia cena biletów na mecze Raptors u siebie w sezonie zasadniczym wynosiła 183 dolary. Tymczasem średnia cena kart wstępu na spotkania w play-off wzrosła dziesięciokrotnie - do 1933 dolarów. Różnica kolosalna.

W odpowiedzi kanadyjscy fani prześcigają się w prezentowaniu w sieci biletów domowej roboty, takich z akceptowalną ceną.



Just scored a pair of Raptors tickets on kijiji for 100 bucks!!! Toronto here I come pic.twitter.com/EwsxnV7zMJ — David Rockne Corrigan (@RockneCorrigan) 27 maja 2019





W sezonie zasadniczym Toronto i Golden State grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze wygrali Raptors. Faworytami większości ekspertów i bukmacherów są jednak obrońcy tytułu.

Rywalizacja toczy się do czterech wygranych spotkań.



Droga do finału:

Toronto Raptors

1. runda play-off Raptors - Orlando Magic 4-1

2. runda play-off Raptors - Philadelphia 76ers 4-3

3. runda play-off Raptors - Milwaukee Bucks 4-2

Golden State Warriors

1. runda play-off Warriors - Los Angeles Clippers 4-2

2. runda play-off Warriors - Houston Rockets 4-2

3. runda play-off Warriors - Portland Trail Blazers 4-0