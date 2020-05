Testy nie dla wszystkich w NBA. "Powinny być tylko dla chorych"

LeBron James przeciwny zakończeniu rozgrywek: nikt nie powinien niczego odwoływać LeBron James i... czytaj dalej » Gdy okazało się, że center Utah Jazz Rudy Gobert jest zakażony koronawirusem, władze NBA zawiesiły rozgrywki. Stało się to 11 marca. Potem testom poddano cały zespół z siedzibą w Salt Lake City oraz wszystkich jego pracowników.

Miało to miejsce, gdy na rynku brakowało odpowiedniej liczby badań. Teraz jest podobnie i przy ewentualnym wznowieniu rywalizacji, nie ma szans na sprawdzenie zdrowia każdego zaangażowanego w zmagania.

Tylko z objawami infekcji

Wprawdzie liczba testów wykonywanych każdego dnia w Stanach Zjednoczonych wzrasta, to władze NBA zadecydowały, że badania będą przeprowadzane tylko tym osobom, które wykazują objawy infekcji. Kierować na nie będą lekarze klubowi w porozumieniu ze specjalistą chorób zakaźnych.

W notatce, którą otrzymały zespoły zaznaczono, że NBA cały czas szuka możliwości badania wszystkich zaangażowanych w rozgrywki, ale na razie nie jest to realne.

"Życzymy zawodnikom szybkiego powrotu do zdrowia. Ale z całym szacunkiem, wszyscy w NBA nie powinni być testowani, kiedy pacjenci w stanie krytycznym muszą czekać na takie badanie. Testy nie powinny być dla zdrowych, ale tylko dla chorych" - napisał jeszcze w marcu na Twitterze burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Teraz za jego radą poszły także władze ligi.



We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.



Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 17, 2020





Cały czas nie zmienia się termin tegorocznego draftu, a więc naboru najlepszych młodych zawodników do NBA. Uroczystość zaplanowana jest na 25 czerwca w Nowym Jorku.

W Stanach Zjednoczonych zakażonych koronawirusem jest ponad milion ludzi. Zmarło prawie 70 tysięcy osób.