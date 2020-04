"Mistrz nie tylko na parkiecie". Kupił 650 komputerów dla uczniów

USA są aktualnie krajem, który koronawirus doświadcza najmocniej. Potwierdzono tam już niemal 600 tysięcy zakażeń, a prawie 24 tysiące osób zmarło.

Jedną z restrykcji mających zahamować rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 jest zamknięcie szkół. Nie wszystkie dzieci mają jednak możliwość, by kontynuować naukę zdalnie. Powodem są oczywiście braki sprzętu.

Rozlosują sprzęt wśród potrzebujących

Tym potrzebom naprzeciw wyszedł Westbrook. Gwiazdor NBA sfinansował zakup 650 komputerów, które we współpracy z jego fundacją "Why Not?", jednym z producentów sprzętu oraz biurem burmistrza Houston Sylvestra Turnera trafią do tych najbardziej potrzebujących.

Jak wynika z informacji pochodzących od Turnera, najbardziej potrzebujący otrzymają komputery na zasadzie loterii. Aż 83 procent z nich zostanie przekazane rodzinom, których roczny przychód nie przekracza 35 tysięcy dolarów.

- Russell Westbrook udowadnia, że mistrzem jest nie tylko na parkiecie, ale również poza nim. Jego darowizna naprawdę pomoże uczniom i ich rodzinom, którzy zmagają się ze skutkami pandemii - powiedział burmistrz Houston, cytowany przez ESPN.

Sam Westbrook sprawy dotąd nie skomentował.