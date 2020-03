Inne spojrzenie na sprawę Goberta. "Ktoś w NBA musiał złapać wirusa, by otworzyć nam oczy"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

Na Goberta wylała się fala krytyki za nieodpowiedzialne zachowanie po konferencji prasowej przed meczem z Oklahoma City Thunder. Środkowy ekipy z Salt Lake City ostentacyjnie dotykał wszystkich rozstawionych na stole mikrofonów. Następnego dnia wykryto u niego koronawirusa, w wyniku czego całe rozgrywki zostały zawieszone.

Oglądaj Wideo: TVN24/CNN Rudy Gobert na konferencji Utah Jazz - koronawirus

Przebudzenie środowiska

Ten nieszczęśliwy splot zdarzeń sprawił, iż to właśnie Gobert w głównej mierze kojarzony jest z pojawieniem się tej groźnej choroby w środowisku koszykarskim za oceanem. Green nieco inaczej postrzega całą sprawę.

- I tak by do tego doszło, nieważne, czy spotkałoby to jego, czy kogokolwiek innego. Ktoś w NBA musiał złapać wirusa, by otworzyć nam oczy - stwierdził zawodnik LA Lakers w wywiadzie dla Bleacher Report.

Mają gest w NBA. Liga nie gra, gwiazdy opłacają pensje pracowników hal Zaczął Kevin... czytaj dalej » - Uważam, że to było nam potrzebne, nie tylko dla środowiska koszykarskiego, ale również dla całego świata, by potraktować ten problem poważnie. Nie stałoby się tak, gdyby Rudy tego nie złapał. Jestem więc wdzięczny, że sprawy tak się potoczyły - dodał Green.

Warto zauważyć, że rozgrywki sportowe w Stanach Zjednoczonych zawieszono stosunkowo późno w porównaniu z resztą globu. Gdy w Europie odwoływano kolejne imprezy, w NBA nadal grano przy wypełnionych kibicami trybunach. Dopiero przypadek Goberta zmusił organizatorów do podjęcia zdecydowanych działań.

Green: nie wszystko jest jego winą

Francuz nie szuka wymówek. Sam przyznał, że swoim zachowaniem naraził innych na chorobę, za co publicznie przeprosił. Przekazał również pół miliona dolarów na rzecz poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.

Na jego nieszczęście w ostatnim czasie zakażenie wykryto również u jego kolegi z Utah Jazz Donovana Mitchella, a także u młodego kibica, który po jednym z meczów dostał od Goberta autograf.

- Odnoszę wrażenie, że ludzie obwiniają go o wszystko. Oczywiście zachował się nieco beztrosko, ale kto powiedział, że to było przyczyną zaistniałych wydarzeń? Pewnie powinien być bardziej ostrożny, ale nie wszystko jest jego winą - przekonuje Green.

Zgodnie z tym co mówi gracz Lakers, trudno przesądzać, czy zakażenie wspomnianego kibica miało związek z Gobertem. Dziecko miało kontakt z zawodnikiem przy okazji meczu z Boston Celtics, kilka dni przed osławioną konferencją prasową. Wedle medialnych doniesień wcześniej uczestniczyło w rejsie, po którym u niektórych uczestników wykryto wirusa.