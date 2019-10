Komisarz NBA nie spełnił żądań Chin. "Konsekwencje finansowe są dość dramatyczne"

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

Interesy NBA w Chinach bardzo ucierpiały po tym, jak dyrektor generalny zespołu Houston Rockets Daryl Morey opublikował na Twitterze wpis wyrażający poparcie dla protestujących w Hongkongu. Wrzucił na swoje konto obrazek, na którym oprócz grafiki były słowa: "Walcz o wolność. Popieraj Hongkong" ("Fight for freedom. Stand with Hong Kong").To wywołało ostrą reakcję Pekinu.

"Nie wiem, dokąd zmierzamy"

LeBron zabrał głos w sprawie Hongkongu. Protestujący palą teraz jego koszulki Gwiazdor NBA... czytaj dalej » Chińska telewizja CCTV zrezygnowała z pokazywania przedsezonowych meczów NBA, a kilka firm i instytucji rządowych zerwało kontakty z amerykańską ligą. Całkowicie skreślono współpracę z klubem Houston Rockets.

- Straty już są znaczne - zauważył w czwartek Silver, podczas szczytu Time 100, w swoim pierwszym publicznym komentarzu od powrotu z Chin. - Podczas naszych rozmów mecze drużyn NBA ciągle nie były transmitowane. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, dokąd zmierzamy. Konsekwencje finansowe były i nadal mogą być dość dramatyczne - ocenił.

Co jest "godne ubolewania"?

Silver odniósł się także do krytyki NBA za użycie sformułowania "godne ubolewania", w pierwszym oświadczeniu po tweecie Moreya. Wywołało ono silne reakcje części Amerykanów, którzy ocenili, że liga staje po stronie Chin, a nie popiera prawa Moreya do wolności słowa. Teraz Silver powiedział, że zwrot "godne ubolewania" odnosił się do reakcji chińskiego rządu i jego obywateli, a nie wspomnianego tweetu.



Wystarczyło siedem słów. Będzie największy kryzys w historii sportu? Z trybun usuwani... czytaj dalej » - Może zbyt mocno starałem się zostać dyplomatą - przyznał Silver. - Nie uważam, aby moją rolą, jako komisarza NBA, było rozważanie istoty protestu.

Poproszeni o zwolnienie

Silver podkreślił, że liga popiera prawo Moreya do wypowiadania się w każdej sprawie i nie zamierza go karać za poglądy.



- Zostaliśmy poproszeni przez chiński rząd, abyśmy go zwolnili - zdradził Silver. - Odpowiedzieliśmy, że nie ma takiej możliwości. Nie ma szans, żebyśmy go dyscyplinowali - oznajmił.



- Są amerykańskie wartości, z którymi jako amerykański biznes, podróżujemy po całym świecie. Jedną z tych wartości jest wolność słowa. Chcemy, aby było dla wszystkich jasne - popieramy swobodę wypowiedzi - zapewnił Silver.