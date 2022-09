Bajkowy turniej Polaków. "Jak niesamowity sen, z którego nie chcesz się budzić"

ME W KOSZYKÓWCE 2022: WYNIKI I TERMINARZ

Słoweńcy, obrońcy tytułu, z gwiazdą NBA Luką Doncziciem, byli zdecydowanym faworytem środowego ćwierćfinału, ale Polacy nie zamierzali ułatwiać im zadania. Nasz zespół znakomicie wszedł w to spotkaniu i po pierwszej połowie prowadził 58:39.

- Byliśmy gotowi na trudny mecz. Byłem zdziwiony, muszę to powiedzieć, że zagraliśmy tak świetnie w pierwszej połowie. Prowadziliśmy 20 punktami z obrońcami tytułu, nie widziałem tego wcześniej na tym turnieju. To robiło wrażenie - przyznał po meczu Mateusz Ponitka. Fenomenalny występ Mateusza Ponitki przeciwko obrońcom tytułu. "MVP! MVP!" Jedno z... czytaj dalej »

Ponitka: jeszcze niedawno wielu chciało mnie pozbawić kapitańskiej opaski

W trzeciej kwarcie Polacy stracili praktycznie całą przewagę. Słoweńcy wygrali tę część aż 24:6. Losy meczu rozstrzygnęły się w czwartej kwarcie, w której znów błysnął lider polskiej drużyny.

- Mówiliśmy o tym w szatni, żeby się nie cofnąć, tylko być odważnymi. Musimy pamiętać, że nie mamy zbyt wiele doświadczenia na tym etapie, bo nieczęsto awansujemy do ćwierćfinału. Zespół dał maksimum energii. Jestem dumny z kolegów z zespołu. Możemy wrócić do sytuacji, w której nikt w nas nie wierzył. Każdy turniej ma swojego kopciuszka, więc teraz my nim jesteśmy - podkreślił Ponitka, który w całym meczu uzyskał trzecie triple-double w historii Eurobasketu (26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst).

- W mojej karierze pierwsze. To fajne uczucie, bo jeszcze niedawno wielu chciało mnie pozbawić kapitańskiej opaski. Nie spodziewałem się tego na Eurobaskecie. Jak masz okazję, to trzeba ją wykorzystać. To świetne uczucie. Jestem szczęśliwy, że to się udało. Statystyki dla mnie się nie liczą. Tylko zwycięzców się pamięta - podsumował kapitan Biało-Czerwonych.



26 PTS 16 REB 10 AST



Mateusz Ponitka posts the third triple double in #EuroBasket history as Poland advance to Semi-Finals for the 1st time in 1971! #BringTheNoisepic.twitter.com/6YyPd38ObO — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 14, 2022





- Wysoka przewaga do przerwy nie przesądza o ostatecznym wyniku. Wiedzieliśmy, że będą mieli swoje momenty. Odrobili straty, wyszli na prowadzenie, ale sukces tym bardziej smakuje, że potrafiliśmy się podnieść i wygrać ze złotym medalistą ostatniego Eurobasketu - dodał szczęśliwy Aleksander Dziewa.

Nasi koszykarze wystąpią w najlepszej czwórce mistrzostw pierwszy raz od 1971 roku.

- Nie mam pojęcia, jak tego dokonaliśmy. Ogólnie cały turniej to jest coś wspaniałego, jak niesamowity sen, z którego nie chcesz się budzić. Zbieraliśmy się na każdym kolejnym meczu i doszliśmy do tego etapu - półfinału - cieszył się po meczu Jarosław Zyskowski.

Polacy w piątkowym półfinale (godz. 17.15) zmierzą się z Francją, wicemistrzem olimpijskim.

- Dla nas ten awans znaczy wszystko. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy. Myślę, że koszykówka nie jest aż tak popularna w Polsce w tym momencie. Może to się zmieni. Mam nadzieję, że ludzie cieszą się naszymi meczami i szanują nasze wyniki. Ostatnie trzy lata to ósme miejsce na mistrzostwach świata i czwórka w Europie. To wielka historia. Niewielu zawodników miało na to szansę, szczególnie z Polski - podsumował Ponitka.



Hej Polska, śpijcie dobrze, my dziś raczej nie zaśniemy tak łatwo #KoszKadra@EnergaSA@emocjedopelna@PKN_ORLEN@kgs_pl@BankPekaoSApic.twitter.com/0u56RSpZ8t — KoszKadra (@KoszKadra) September 14, 2022





Ćwierćfinały ME w Berlinie:

wtorek

Hiszpania - Finlandia 100:90 (19:30,24:22,30:15,27:23)

Niemcy - Grecja 107:96 (31:27,26:34,26:10,24:25)



środa

Francja - Włochy 93:85 (27:20,11:11,18:31,21:15, dogr. 16:8)

Słowenia - Polska 87:90 (26:29,13:29,24:6,24:26)



półfinały, piątek

Polska - Francja (godz. 17.15)

Niemcy - Hiszpania (godz. 20.30)