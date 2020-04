Specjalna nagroda imienia Kobe'ego i Gigi Bryantów

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l - Kobe Bryant wiele razy powtarzał, że nie ma co się przejmować drobnymi rzeczami, że życie jest krótkie - mówił na antenie TVN24 pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański. Legendarny amerykański koszykarz zginął w niedzielę w katastrofie prywatnego helikoptera w Kalifornii.

Nie żyje legendarny koszykarz Kobe Bryant. Zginął w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas, wraz z ośmioma innymi osobami. Zmarły to pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Miał 41 lat.

- Kiedy się dowiedziałem o śmierci Kobe'ego Bryanta, byłem zdruzgotany. On był dla mnie wzorem. Modlę się za jego rodzinę - powiedział Gael Monfils na konferencji prasowej.

W niedzielę zmarła legenda NBA Kobe Bryant. By uhonorować jego pamięć, Nick Kyrgios wyszedł na kort w koszulce z numerem, z jakim grał Bryant. Na twarzy Australijczyka widać było poruszenie oraz łzy.

Jak podano w komunikacie, wyróżniane będą pojedyncze osoby lub zespół ludzi, którzy wniosą znaczący wkład m.in. w rozpoznawalność, postrzeganie i rozwój damskiego basketu na każdym jego poziomie.

Kluczową rolę w wyborze laureatów odegra Vanessa Bryant, wdowa po legendarnym koszykarzu, jak również matka 13-letniej Gigi. W katastrofie śmigłowca, która miała miejsce pod koniec stycznia w okolicach Los Angeles, śmierć poniosło łącznie dziewięć osób. W tym gronie były też dwie inne perspektywiczne zawodniczki: Alyssa Altobelli i Payton Chester.

Pośmiertne wyróżnienie Bryanta. W Galerii Sław także dwie inne legendy Tim Duncan, Kevin... czytaj dalej » - Kobe był zwolennikiem koszykówki kobiet, a Gianna podzielała jego pasję i przywiązanie do naszego sportu – przyznała komisarz WNBA Cathy Engelbert.

Jaki ojciec, taka córka

Gianna, nazywana Gigi, chciała zostać profesjonalną zawodniczką i grać na parkietach WNBA. Często towarzyszyła ojcu, pięciokrotnemu mistrzowi NBA w barwach Los Angeles Lakers, podczas meczów NBA i WNBA. Trenowała także pod okiem Kobe'ego w specjalnej sali gimnastycznej w ich willi.

- Gigi marzyła, aby zostać jednym z największych sportowców wszech czasów, jak jej ojciec – wspomniała jej matka Vanessa.

Wirtualny Draft WNBA

W piątek władze WNBA przeprowadziły wirtualny – z powodu pandemii koronawirusa - draft do ligi. Zgodnie z oczekiwaniami Sabrina Ionescu została wybrana z "jedynką" przez New York Liberty. Engelbert przekazała rezultaty ze swojego domu w New Jersey.

Zawodniczki oczekiwały na wyniki w domach przed włączonymi komputerami, a Ionescu po oficjalnym komunikacie wpadła w ramiona członków swojej rodziny.

Jako pierwsza zawodniczka w historii NCAA 22-letnia Ionescu (Oregon) przekroczyła granicę 2000 punktów, 1000 zbiórek i 1000 asyst. W tych rozgrywkach zdobyła wszystkie możliwe nagrody.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się nowy sezon WNBA.