Bryant: trzy koszykarki gotowe do rywalizacji w NBA

23.01 - Diana Taurasi, Maya Moore i Elena Della Donne - te trzy koszykarki są gotowe do gry w NBA. Tak twierdzi legendarny Kobe Bryant.

- Jest wiele świetnych zawodniczek, które z pewnością mogłyby występować w NBA i nadążać za rywalami, bo mają wystarczające umiejętności. Moim zdaniem to Diana Taurasi, Maya Moore i Elena Della Donne - wyznał Bryant w rozmowie z CNN.

Wszystkie trzy wymienione zawodniczki są Amerykankami i mają w dorobku mnóstwo sukcesów.

"White Mamba" i "Black Mamba"

Najbardziej doświadczona z tej trójki jest 37-letnia Taurasi. Koszykarka z Kalifornii wywalczyła cztery złote medale igrzysk oraz po trzy tytuły mistrzostw świata i ligi WNBA (w barwach Phoenix Mercury). Na tym nie koniec - na Starym Kontynencie sześciokrotnie triumfowała w Eurolidze (cztery razy ze Spartakiem Region Moskwa i dwa z UMMC Jekaterynburg) oraz zdobyła liczne nagrody indywidualne - jest m.in. najskuteczniejszą koszykarką w historii WNBA. Jej przydomek to "White Mamba" (Biała Mamba), co nawiązuje do Bryanta, który miał przezwisko "Black Mamba" (Czarna Mamba).

- Gdybyście mogli wsadzić mnie w maszynę, która sprawiłaby, że miałabym 195 cm wzrostu i była tak silna jak oni, to mogłabym występować w NBA. Pod względem umiejętności i znajomości gry nie ma żadnej różnicy między mężczyznami i kobietami. Jednak kiedy mówimy o różnicach fizycznych, o sile, to… nic na to nie poradzę. Byłoby bardzo ciężko - mówiła Taurasi w wywiadzie udzielonym stacji ESPN w 2011 roku.

Powalczą o siódme złoto olimpijskie

30-letnia Moore cieszyła się już z reprezentacją USA ze złota igrzysk w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016), gdzie po najcenniejszy krążek sięgnęła z dwoma innymi wymienionymi przez Bryanta zawodniczkami. Jest także czterokrotną mistrzynią WNBA (z Minnesota Lynx w 2011, 2013, 2015 i 2017 roku) oraz dwukrotną złotą medalistką mistrzostw świata.

Jej rówieśniczka Della Donne w 2019 roku poprowadziła Washington Mystics do mistrzostwa WNBA i została wybrana MVP sezonu, a rok wcześniej cieszyła się również ze złota mistrzostw świata.

Te trzy koszykarki mają być kluczowymi zawodniczkami drużyny narodowej podczas igrzysk w Tokio, gdzie Amerykanki będą walczyć o siódme olimpijskie złoto z rzędu.