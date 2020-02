Pilot Bryanta pięć lat temu też leciał przy złej widoczności. "Przyznał się do błędu"

Rozmowa z Novakiem Djokoviciem po awansie do półfinału AO zaczęła się od wspomnienia przyjaciela serbskiego tenisisty, Kobe Bryanta, który zginął w katastrofie helikoptera.

Wyjątkowy Mecz Gwiazd NBA. "Myśleliśmy o tym, jak uhonorować Kobe'ego" Drużyna LeBrona... czytaj dalej » Ara Zobayan w maju 2015 roku, otrzymał karę ostrzeżenia od śledczego Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) za naruszenie warunków bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, w związku z przelotem przy ograniczonej widoczności. Do zdarzenia doszło w pobliżu lotniska w Los Angeles, przy dużym ruchu w powietrzu. Do informacji jako pierwsi dotarli dziennikarze "Los Angeles Times".

W dokumentacji brak wzmianki, czy Zobayan miał wówczas na pokładzie pasażerów. Wiadomo, że pracował wtedy dla firmy Island Express Helicopters Inc. jak podczas katastrofy z udziałem Bryanta.

Zignorował zalecenia wieży kontrolnej

Według raportu FAA, helikopter Zobayana zbliżając się do Hawthorne w Kalifornii poprosił wieżę kontrolną lotniska LAX o zgodę na przelot w tamtejszej strefie powietrznej. Miał wówczas usłyszeć, że warunki nie spełniają minimalnych wymagań dla pilotów lecących według przepisów VFR (przepisy dla lotów z widocznością).

Ostatecznie Zobayan poprosił o "warunkowe zezwolenie VFR", co oznacza, że chciał otrzymać zgodę na przelot w warunkach z ograniczoną widocznością. Gdy ponownie mu odmówiono, Zobayan wdał się w kolejną konwersację twierdząc, że "zmieści się w przepisach VFR", a w tym czasie helikopter wleciał w tamtejszą strefę powietrzną.

Na tym nie koniec. Po całym zdarzeniu pilot skontaktował się z przedstawicielami FAA i był skłonny do współpracy. Jednak śledczy udzielili mu reprymendy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów i zignorowaniem zaleceń wieży z LAX. Według raportu Zobayan "przyznał się do błędu, wziął odpowiedzialność za swoje czyny i jest gotowy podjąć wszelkie niezbędne kroki, by w przyszłości podobna sytuacja nie miała miejsca".

"Nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że wspomniany incydent nie był jednorazowy i pan Zobayan popełnił więcej podobnych wykroczeń" - napisano. Z kolei firma Island Express Helicopters Inc. zorganizowała dla niego dodatkowe treningi na ziemi i w powietrzu.

Źródło: Getty Images Kobe Bryant to legenda NBA

Były pilot pracujący dla Island Express Kurt Deetz przyznał, że wejście w strefę powietrzną LAX bez zezwolenia, może być bardzo niebezpieczne ze względu na obecność nie tylko samolotów linii lotniczych, ale również prywatnych. Zwłaszcza przy trudnych warunkach.

- Nie możesz prosić o "warunkowe zezwolenie VFR", by po chwili stwierdzić "a, moment, spełniam warunki VFR". To tak nie działa. To pokazuje, że być może nie rozumiał różnicy w przepisach między warunkowym zezwoleniem, a zwykłym zezwoleniem VFR – powiedział.

Nie zmienia to faktu, że piloci często łamali przepisy. – Nie znam nawet jednego pilota latającego w tych okolicach, który nigdy nie złamał przepisów. Jeśli przydarzyło mu się tylko jedno wykroczenie, to rzekłbym, że latał całkiem bezpiecznie – powiedział Shawn Coyle, doświadczony pilot i autor wielu książek dotyczących lotnictwa.

Do katastrofy z udziałem 41-letniego Bryanta i jego 13-letniej córki Gianny doszło w niedzielę 26 stycznia. Śmierć poniosło łącznie dziewięć osób. Feralny lot odbywał się do Thousand Oaks, gdzie dziewczynka miała odbyć trening, a po nim rozegrać mecz.

Media spekulowały, że prawdopodobną przyczyną tragedii była fatalna widoczność. Niedawno, w 11-stronicowym wstępnym raporcie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) podała, że pilotujący śmigłowiec Sikorsky S-76B Zobayan, poinformował wieżę kontroli lotów o próbie wzniesienia ponad chmury na wysokość około 1200 metrów. Wymusiły to pogoda i warunki.

Przed zderzeniem udało mu się wznieść na wysokość 700 metrów. Śledczy donieśli, że helikopter znajdował się zaledwie "30 metrów od szczytu chmur". Po osiągnięciu tej wysokości maszyna zaczęła pikować. Pilot skręcał w lewo, w stronę stromego wzniesienia. Helikopter uderzył w zbocze góry z prędkością ponad 290 km/h.

Helikopter nie miał żadnej wewnętrznej awarii przed wypadkiem. Wstępne ekspertyzy nie wykazały żadnych cech wskazujących na "katastrofalną wewnętrzną awarię".

Śmierć Bryanta, który przez 20 lat grał w drużynie Los Angeles Lakers, pogrążyła w smutku świat sportu. Legendarny koszykarz był pięciokrotnym mistrzem ligi NBA (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA (2008, 2012).

Zbiorowe uroczystości pogrzebowe dziewięciu ofiar tragedii zaplanowano na 24 lutego.