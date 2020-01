Żona Bryanta po raz pierwszy zabrała głos po tragedii

Niedzielna śmierć legendy koszykówki, Kobe'ego Bryanta, który przez 20 lat grał w drużynie Lakers, pogrążyła Los Angeles i cały świat sportu w smutku. Jego żonę dotknęła podwójna tragedia. Oprócz męża straciła też córkę Giannę. "Kobe" na butach, łzy w oczach i wymuszone przerwy. NBA w żałobie Świat NBA długo... czytaj dalej »

"Nasza miłość do nich nie ma końca"

Czwartkowy wpis wdowy po Bryancie na Instagramie to pierwszy komentarz od tych strasznych wydarzeń.

"Moje dziewczynki i ja chcemy podziękować milionom ludzi, którzy okazali nam wsparcie w tym strasznym czasie... Dziękujemy za wasze modlitwy, zdecydowanie ich potrzebujemy" - zaczęła.

"Jesteśmy całkowicie zdruzgotane [Vanessa i jej trzy pozostałe córki] nagłą stratą mojego kochającego męża Kobe'ego - niezwykłego ojca naszych dzieci. I stratą mojej pięknej, słodkiej Gianny - kochającej, mądrej córki i niezwykłej siostry Natalii, Bianki i Capri. Jesteśmy też zdruzgotane, myśląc o innych rodzinach, które straciły w niedzielnym wypadku swoich bliskich" - pisała dalej.

Łącznie w katastrofie helikoptera zginęło dziewięć osób. "Pociesza mnie w tym wszystkim myśl, że Kobe i Gianna wiedzieli, jak bardzo ich kochamy. Jeszcze nie wiem, jak teraz będzie wyglądało nasze życie. Nie mogę sobie wyobrazić życia bez nich - to było niezwykłe szczęście mieć ich obok siebie. Nasza miłość do nich nie ma końca. Chciałabym tylko móc ich przytulić, pocałować i pobłogosławić" - czytamy we wpisie.

Na koniec poprosiła też o uszanowanie prywatności. "Jest potrzebna do tego, aby przezwyciężyć tę nową rzeczywistość" - zakończyła.

Bryantowie wzięli ślub w 2001 roku. Doczekali się czworga dzieci. Dwa miesiące temu świętowali rocznicę swojego poznania.



Wyświetl ten post na Instagramie. My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family Post udostępniony przez Vanessa Bryant (@vanessabryant) Sty 29, 2020 o 4:59 PST

41-letni Bryant zginął w niedzielę w katastrofie śmigłowca na wzgórzu w Calabasas. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, ale wiele wskazuje na to, że miały na niego wpływ trudne warunki pogodowe (w miejscu katastrofy widoczność była mocno ograniczona przez mgłę).



Wiadomo już, że Bryant zostanie w tym roku, pośmiertnie, wprowadzony do koszykarskiej Galerii Sław.



We wtorek policja podała, że oficjalnie zidentyfikowane zostało - na podstawie odcisków palców - ciało koszykarza, a także trzech innych osób znajdujących się na pokładzie samolotu.



Obecnie prowadzone są przesłuchania, w tym kontrolerów ruchu lotniczego, w celu ustalenia okoliczności wypadku. Raport końcowy, jak zaznaczono, może powstać w ciągu 12 do 18 miesięcy.