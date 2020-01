Ciało Bryanta zidentyfikowane. Wyjaśnienie przyczyn tragedii "zajmie kilka miesięcy"

WIĘCEJ NIŻ LEGENDA. SYLWETKA BRYANTA>>>

Informację o identyfikacji ciał Bryanta oraz Johna Altobellego, Sarah Chester i Ary Zobayana podało biuro koronera w Los Angeles. Dodano, że do poznania tożsamości ofiar wykorzystano odciski ich palców.



NTSB B-Roll taken on Jan. 27 of investigators documenting the accident site of the Jan. 26 helicopter crash in Calabasas, CA; https://t.co/apLHHAkj2z — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 28, 2020





W trakcie wtorkowej konferencji prasowej poinformowano również, że tego dnia ze zbocza, na którym doszło do katastrofy, zostały "odzyskane ciała wszystkich dziewięciu ofiar".

Wyjaśnienie przyczyn tragedii może natomiast "zająć kilka miesięcy". Wciąż nie wiadomo, czy w momencie katastrofy pilot miał kontrolę nad maszyną.

DLACZEGO KOBE LATAŁ HELIKOPTEREM? WZRUSZAJĄCE WYZNANIE NA ROK PRZED ŚMIERCIĄ>>>

Lecieli na mecz córki

Kobe Bryant zginął w niedzielę 26 stycznia. Jego prywatna maszyna Sikorsky S-76B rozbiła się tuż przed 10 rano czasu lokalnego o zbocze jednego ze wzgórz w Calabasas, w stanie Kalifornia.

Źródło: NTSB Newsroom Kobe Bryant zginął w katastrofie helikoptera w Kalifornii

Przyczyny katastrofy nie są na razie oficjalnie znane, ale na wypadek wpływ mogły mieć fatalne warunki atmosferyczne.

Oglądaj Wideo: Instagram/princessofcalabasas Pierwsze nagranie z wypadku śmigłowca Bryanta

Oprócz 41-letniego Bryanta zginęło jeszcze osiem osób. Wśród ofiar jest również córka koszykarza, 13-letnia Gianna. Feralny lot odbywał się do Thousand Oaks, gdzie dziewczynka miała odbyć trening, a po nim rozegrać mecz.

Bryant zakończył karierę w 2016 roku. Wcześniej przez 20 lat związany był z ekipą Los Angeles Lakers, z którą sięgnął po pięć tytułów mistrzowskich. Był również dwukrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA. Wkrótce ma zostać włączony do koszykarskiej Galerii Sław.