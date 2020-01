Żegnają Bryanta. Tłumy, kwiaty i znicze przed halą, koszykarze oddali hołd na boisku

WIĘCEJ NIŻ LEGENDA - SYLWETKA KOBE'EGO BRYANTA >>>

Do tragedii doszło w niedzielę w kalifornijskim Calabasas, 65 kilometrów na północny-zachód od Los Angeles. Prywatna maszyna należąca do 41-letniego Bryanta rozbiła się przed godziną 10 lokalnego czasu. Policja podała, że nie przeżyła żadna z dziewięciu osób znajdujących się na pokładzie.

Świat sportu żegna Bryanta. "To nie może być prawda, proszę nie" Świat sportu jest... czytaj dalej » Wśród ofiar - jak poinformowały amerykańskie media - są między innymi 13-letnia Gianna, córka Bryanta.

Stali przez 24 sekundy

Niedzielny mecz ligi NBA pomiędzy Denver Nuggets - Houston Rockets poprzedziła minuta ciszy. Fani na trybunach skandowali: "Kobe! Kobe!".

W innym spotkaniu w San Antonio zawodnicy Spurs i Toronto Raports po sygnale oznajmującym początek gry, stali na parkiecie jeszcze 24 sekundy, by uczcić pamięć kolegi z boiska. To samo zrobili też gracze New Orleans Pelicans i Boston Celtics.



The New Orleans Pelicans and the Boston Celtics started the game by each taking 24-second shot-clock violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/AA3ntFpLtc — NBA (@NBA) January 27, 2020



Przed halą Staples Center w Los Angeles, gdzie w barwach Lakers występował Bryant, zebrały się tłumy. Byli wśród nich kibice, aktorzy, gwiazdy showbiznesu. Zostawiali kwiaty, znicze, zdjęcia. Wielu było ubranych w koszulki z nazwiskiem idola.

Zrozpaczeni fani przed halą Staples Center Fot. PAP/EPA

Hołd Bryantowi oddano także podczas ceremonii wręczenia nagród muzycznych Grammy.- W niedzielę, Los Angeles, Ameryka i cały świat stracił bohatera. Zgromadziliśmy się tutaj dosłownie ze złamanymi sercami, w gmachu, który wzniósł Kobe Bryant - powiedziała prowadzące imprezę Alicia Keys, prosząc o zachowanie w pamięci koszykarza i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie oraz wzywając, aby zjednoczyli się w pamięci i pomocy dla ich bliskich.



"We're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." At the Staples Center, @aliciakeys opens the #GRAMMYs with a touching tribute. pic.twitter.com/wPY8VkReOb — CBS (@CBS) January 27, 2020





Utytułowany

Gortat wspomina Bryanta. "Był bogiem w Los Angeles" - Można... czytaj dalej » Przez 20 sezonów Bryant występował w Los Angeles Lakers, sięgając po pięć tytułów mistrza NBA. Z reprezentacją USA dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie. Jest czwartym na liście najskuteczniejszych zawodników NBA (33 643 pkt). Klub zastrzegł dwa numery koszulek (8 i 24), z którymi jego gwiazda występowała w lidze. Do Meczu Gwiazd wybierano go 18 razy.

Karierę zakończył w roku 2016.



Po niej zaczął aktywnie działać na różnych polach show-biznesu. W marcu 2018 otrzymał Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany za produkcję "Dear basketball". Do napisania scenariusza zainspirowała go córka Gianna, zaś reżyserii podjął się Glenn Keane z koncernu Disney. Bryant był także ambasadorem mistrzostw świata koszykarzy w Chinach 2019.