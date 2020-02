Upubliczniono amatorskie nagranie z miejsca katastrofy helikoptera, którym leciał Bryant

Video: Marcin Masewicz / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Śledczy ujawniają nowe szczegóły katastrofy, w której zginął...

Amerykanie udostępnili nowe informacje na temat katastrofy helikoptera, w której zginął wybitny amerykański koszykarz Kobe Bryant. "Wznosimy się, żeby być ponad chmurami" - to ostatni komunikat pilota do wieży kontroli lotów. Przedstawiciele instytucji badającej katastrofę zaapelowali też do opinii publicznej, żeby udostępniali zdjęcia, które pozwolą dokładnie określić warunki jakie panowały w miejscu katastrofy. Na razie wiadomo, że problemem była gęsta mgłą, co mogło skutkować ograniczoną widzialnością. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

