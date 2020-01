Idol córki Bryanta w wyjątkowy sposób uczcił pamięć Gianny i Kobe'ego

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l Kobe Bryant nie żyje. Na razie nie ma informacji o ewentualnych przyczynach katastrofy, ale wiele wskazuje na to, że do wypadku przyczyniła się pogoda. W związku z bardzo złą widocznością departament policji w Los Angeles uziemił w niedzielę rano flotę powietrzną.

W związku ze śmiercią Bryanta i ośmiu innych osób w wypadku w kalifornijskim Calabasas, NBA odwołała wszystkie poniedziałkowe spotkania ligowe. Na przełożenie niedzielnych meczów było już za późno. Koszykarze dowiadywali się o tragicznej śmierci Bryanta zaledwie kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem.



Hawks start the game with an 8-second violation.



Wizards then take the 24-second violation.



RIP, Kobe Bryant. pic.twitter.com/rUUbofrLXw — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) January 26, 2020





Numer na koszulce, nazwisko na butach

Numer Bryanta zastrzeżony przez klub NBA. Legendarny koszykarz nigdy w nim nie grał Los Angeles... czytaj dalej » Dla wszystkich zawodników był to wstrząs, nawet jeśli nie znali osobiście wybitnego koszykarza Los Angeles Lakers. Young znał go dobrze. Głównie za sprawą 13-letniej Gianny Bryant, która była fanką filigranowego rozgrywającego. To dzięki niej Kobe zainicjował z nim pierwsze spotkanie, które później przerodziło się w bliższą relację. W tym sezonie Gianna była na dwóch meczach swojego ulubieńca. Kobe doradzał mu w kwestiach koszykarskich.

Gdy w niedzielę Young dowiedział się o tragicznej śmierci swoich przyjaciół, postanowił w jakiś sposób uczcić pamięć Bryantów w trakcie spotkania Atlanty Hawks z Washington Wizards. Mecz zaczął z numerem ósmym na koszulce - takim samym, z jakim w pierwszej części kariery grał koszykarz Lakersów. 21-letni rozgrywający na butach napisał imię i nazwisko swojego idola, a także namalował serce.

Błędy dla Bryanta

Kiedy zaczął się mecz, Young celowo nie przeszedł z piłką z własnej połowy. Miał na to osiem sekund. Tym samym zaliczył stratę, ale to było nieistotne. Następnie błąd 24 sekund (to drugi numer, z jakim grał Bryant) popełnili rywale.

- To było coś, co bardzo chciałem zrobić - tłumaczył po spotkaniu Young. - Wiele rzeczy przeszło mi przez głowę, kiedy usłyszałem straszną informację o Kobe i Giannie. Pomyślałem o numerze osiem i błędzie ośmiu sekund. Chciałem zagrać dla niego i jego rodziny. Jest mi bardzo ciężko. Resztę kariery będę grał dla Kobe'ego. Kiedy dorastałem, był jednym z moich idoli - wspominał koszykarz Hawks.

Źródło: Getty Images Trae Young wstrzymuje grę na początku meczu

"Kobe był dzisiaj ze mną"

Dziewięć osób na pokładzie, zginęli wszyscy. Oni lecieli z Kobem Bryantem Choć służby nie... czytaj dalej » Mimo smutku Young rozegrał fantastyczne spotkanie. Rzucił 45 punktów, miał 14 asyst i sześć zbiórek. Połowę meczu zakończył celnym rzutem zza połowy równo z końcową syreną. Po tym koszu uniósł palce i wzrok ku niebu... Atlanta wygrała konfrontację 152:133.

- Kobe był dzisiaj ze mną - przyznał na konferencji prasowej Young. - Moje dzisiejsze statystyki są niesamowite. Oddałem 24 rzuty (numer Bryanta - od red.), a z rzutów osobistych miałem 81 procent skuteczności (to z kolei rekord punktowy Bryanta - od red.). Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, powiedział mi, że podoba mu się, jak rozwinęła się moja gra. Mówił, jak bardzo jest ze mnie dumny. Tłumaczył, że mam być przykładem i inspiracją dla dzieci, które mnie podziwiają. I bym oddał temu serce - wspominał Young, po czym rozkleił się i zaczął płakać.

Bryant zginął w katastrofie helikoptera, wraz ze swoją córką Gianną i siedmioma innymi osobami na pokładzie. Miał 41 lat. Największymi sukcesami w jego przebogatej karierze koszykarskiej było wywalczenie pięciu tytułów mistrza NBA oraz dwóch złotych medali olimpijskich.