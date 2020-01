Świat sportu żegna Bryanta. "To nie może być prawda, proszę nie"

Szeryf hrabstwa Los Angeles potwierdził, że w katastrofie w Calabasas zginęło pięć osób. Bryant występował w Los Angeles Lakers przez 20 sezonów (1996-2016) i jest obecnie czwartym na liście najskuteczniejszych w historii zawodników NBA (33 643 pkt). W dorobku miał pięć mistrzostw NBA i dwa złote medale olimpijskie.

Sportowcy z całego świata

"To nie może być prawda, proszę nie. Druzgocąca wiadomość, brak słów. Spoczywaj w pokoju, legendo" - napisał na Twitterze Marcin Gortat, który Bryanta znał z czasów występów w NBA.



Devastating news :((( completely speechless !! RIP legend .... — Marcin Gortat (@MGortat) January 26, 2020





"Jeden z największych sportowców wszech czasów. Spoczywaj w pokoju, legendo" - napisał Robert Lewandowski.



One of the greatest athletes of all time

R. I. P. Legend pic.twitter.com/NVqKcvK96b — Robert Lewandowski (@lewy_official) January 26, 2020





"Nie potrafię nawet dobrać słów. Nie Kobe" - to z kolei słowa Johna Walla.

"Nieeeeee. Boże, proszę nie" - dodał Dwyane Wade.



"Wciąż nie mogę uwierzyć" - nie dowierza najszybszy człowiek świata Usain Bolt.



Still can’t believe ⁦@kobebryant⁩ pic.twitter.com/swscrtnFAx — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 26, 2020





"Jestem oszołomiony. Nie ma słów, by to opisać. Nieprawdopodobnie smutny i tragiczny dzień" - dodał Scottie Pippen.



I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020





"Okropne wieści. Nie mogę w to uwierzyć" - napisał reprezentant Polski w koszykówce Adam Waczyński.

"To straszna wiadomość" - napisał prezydent USA Donald Trump.