Tragiczna wiadomość wykroczyła daleko poza ramy świata koszykówki. Bryant był jednym z najpopularniejszych sportowców na świecie bez podziału na dyscypliny, ale to właśnie z jego środowiska płyną najbardziej wzruszające głosy.

Wiadomość gruchnęła jak grom z jasnego nieba w niedzielę. "Mój starszy brat... Nie mogę, nie mogę w to uwierzyć..." - napisał Gasol na wieść o tragedii. Opublikował też zdjęcie z czasów wspólnej gry w Lakersach, na którym obejmuje nieodżałowanego "starszego brata".

O parę zdań więcej na temat klubowego kolegi z Los Angeles Gasol pozwolił sobie po kilku dniach żałoby. Z Bryantem wywalczył dwa tytuły mistrzowskie w 2009 i 2010 roku.

"W dalszym ciągu nie mogę w to uwierzyć... To jest jak koszmar, z którego nie można się wybudzić... Ale skoro koszmar ma się nie skończyć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby twoja spuścizna i twoje lekcje były obecne we wszystkim, co robię" - napisał Pau Gasol.

Dalej hiszpański koszykarz pożegnał Bryanta jego własnymi słowami, publikując jeden z jego najsłynniejszych cytatów: "Najważniejsze, aby się starać i inspirować ludzi, aby mogli być wielcy w tym, co tylko chcą robić".

W dalszej części wypowiedzi Gasol nawiązał do tego znanego cytatu. "Będę miał złamane serce przez długi czas, ale na zawsze będę wdzięczny za to, że tyle razem przeżyliśmy. Inspirowałeś mnie i popychałeś do tego, żebym z każdym dniem był lepszą wersją siebie. Tak jak to zrobiłeś z wieloma innymi" - podziękował tragicznie zmarłemu przyjacielowi.