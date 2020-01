Duże zmiany w zasadach Meczu Gwiazd. Koszykarze uczczą pamięć Bryanta

Tegoroczny All-Star Weekend rozpocznie się w Chicago 14 lutego. Dwa dni później Mecz Gwiazd, w którym dojdzie do wielu zmian.

Najważniejsza to zerowanie każdej z trzech pierwszych 12-minutowych kwart. Każda z nich będzie oddzielnym "meczem", a jej zwycięzca będzie mógł przeznaczyć nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów na wybrany cel charytatywny. Chcą zmiany logo NBA na cześć Bryanta. Już ponad 2,5 miliona głosów Liga NBA doczeka... czytaj dalej »

Charytatywny charakter

Przed czwartą kwartą, zsumuje się dorobek zespołów z trzech rozegranych i teraz spotkanie będzie się toczyć bez limitu czasu. Zwycięży ten zespół, która uzyska liczbę punktów zsumowaną z trzech kwart plus 24, bo z takim numerem grał Bryant, 18-krotnie wybierany do All Star Game.

Jeśli po trzech kwartach jedna z ekip prowadzić będzie na przykład 100:90, to zwycięstwo w całym spotkaniu zapewni sobie ta drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 124 punktów. Może się to stać w czasie krótszym lub dłuższym niż 12 minut. Triumfator całego meczu otrzyma 200 tysięcy dolarów i również ta kwota trafi do konkretnej instytucji charytatywnej.

Jak zapowiedział Byron Spruell, jeden z prezydentów ligi, nie będzie to jedyny sposób upamiętnienia tragicznej śmierci wybitnego koszykarza, który zginął wraz z 13-letnią córką Gianną i siedmioma innymi osobami w katastrofie helikoptera w pobliżu Los Angeles w niedzielę rano czasu kalifornijskiego. Żona Bryanta po raz pierwszy zabrała głos po tragedii Vanessa Bryant... czytaj dalej »

Pierwsze piątki

Kapitanami Meczu Gwiazd zostali wybrani przez kibiców, dziennikarzy i samych koszykarzy LeBron James z Los Angeles Lakers na Zachodzie i Grek Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks na Wschodzie. Po raz drugi z rzędu dostąpili tego zaszczytu.

Kilka dni temu władze ligi ogłosiły pierwsze piątki. Oprócz Jamesa, w zespole Zachodu zagrają: Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (LA Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) i James Harden (Houston Rockets).

Na Wschodzie, obok Antetokounmpo, mecz rozpoczną: Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kemba Walker (Boston Celtics) i Trae Young (Atlanta Hawks).