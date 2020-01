Media: W katastrofie zginęła 13-letnia córka Bryanta. Lecieli na jej mecz

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

WIĘCEJ NIŻ LEGENDA - SYLWETKA KOBE'EGO BRYANTA >>>

Gortat wspomina Bryanta. "Był bogiem w Los Angeles" - Można... czytaj dalej » Do tragedii doszło w niedzielę w kalifornijskim Calabasas, 65 kilometrów na północny-zachód od Los Angeles. Prywatna maszyna należąca do 41-letniego Bryanta rozbiła się przed godziną 10 lokalnego czasu. Policja podała, że nie przeżyła żadna z dziewięciu osób znajdujących się na pokładzie.

Wśród ofiar - jak poinformowały amerykańskie media - są między innymi 13-letnia Gianna. Według tych doniesień lecieli oni do miasta Thousand Oaks na mecz koszykówki, w którym miała zagrać córka koszykarza, a sam Bryant planował wtedy trenować.

"Maszyna leciała z dość dużą prędkością"

Na oficjalnej konferencji prasowej władz Los Angeles nie potwierdzono tożsamości ofiar. - Nie będziemy na ten temat spekulować, czekamy na raport koronera. Ujawnianie teraz tożsamości byłoby niewłaściwe - oświadczył szeryf Alex Villanueva. Poinformowano jedynie, że zginęło dziewięć, a nie - jak wcześniej przypuszczano - pięć osób.

Źródło: PAP/EPA Katastrofa miała miejsce w Calabasas



Kapitan Tony Imbrenda ze straży pożarnej w Los Angeles powiedział - cytowany przez CNN - że nie ma na razie informacji o tym, czy Sikorsky S-76B, którym podróżował Bryant, wysyłał sygnały o niebezpieczeństwie.



- Osoby, które widziały maszynę, mówiły, że leciała z dość dużą prędkością i uderzyła w ziemię na zboczu wzgórza - oznajmił Imbrenda.



Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (National Transportation Safety Board) prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.

Źródło: Mapy Google, eurosport.pl Trasa śmigłowca, którym podróżował Kobe Bryant

"Rodzina NBA jest zdruzgotana"

Na oficjalnej stronie NBA opublikowano oświadczenie komisarza ligi Adama Silvera.



Świat sportu żegna Bryanta. "To nie może być prawda, proszę nie" Świat sportu jest... czytaj dalej » "Rodzina NBA jest zdruzgotana tragicznym odejściem Kobe'ego Bryanta i jego córki Gianny" - napisał.



"Przez 20 sezonów Kobe pokazywał nam, co jest możliwe, gdy ogromny talent łączy się z absolutnym poświęceniem dla wygranej. Był jednym z najbardziej niezwykłych graczy w historii naszej dyscypliny, z legendarnymi osiągnięciami: pięcioma mistrzostwami NBA, nagrodami MVP, 18 nominacjami do Meczu Gwiazd i dwoma złotymi medalami olimpijskimi. Ale zostanie zapamiętany przede wszystkim za inspirowanie ludzi na całym świecie, aby podnosili swój poziom w koszykówce i dążyli do najlepszych wyników. Był hojny w dzieleniu się zdobytą mądrością, postrzegał to jako swoją misję wobec przyszłych pokoleń graczy, czerpiąc szczególną przyjemność z przekazywania swojej miłości do gry Giannie" - dodał Silver.



"Serdeczne kondolencje przesyłamy jego żonie Vanessie i ich rodzinie, organizacji Lakers i całemu światu sportowemu" - zakończył komisarz ligi NBA.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV — NBA (@NBA) January 26, 2020





Utytułowany

Przez 20 sezonów Bryant występował w Los Angeles Lakers, sięgając po pięć tytułów mistrza NBA. Z reprezentacją USA dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie. Jest czwartym na liście najskuteczniejszych zawodników NBA (33 643 pkt). Klub zastrzegł dwa numery koszulek (8 i 24), z którymi jego gwiazda występowała w lidze. Do Meczu Gwiazd wybierano go 18 razy. Karierę zakończył w roku 2016.

Po niej zaczął aktywnie działać na różnych polach show-biznesu. W marcu 2018 otrzymał Oskara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany za produkcję "Dear basketball". Do napisania scenariusza zainspirowała go córka Gianna, zaś reżyserii podjął się Glenn Keane z koncernu Disney. Bryant był także ambasadorem mistrzostw świata koszykarzy w Chinach 2019.