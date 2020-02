Dwa puste miejsca przy parkiecie. Hołd dla Kobe'ego Bryanta i jego córki

Z żoną mieli umowę, że nie latają razem. Po co kusić los. Jeżeli dojdzie do tragedii, któreś musi żyć Kręgosłup, bark,... czytaj dalej » W piątek drużyna z Los Angeles rozgrywała pierwszy mecz na własnym parkiecie od tragedii, do której doszło 26 stycznia. Helikopter, z dziewięcioma osobami na pokładzie - w tym z 41-letnim Kobem i 13-letnią Gianną - roztrzaskał się o zbocze wzniesienia.

Spotkanie z Portland Trail Blazers poprzedziła ceremonia upamiętniająca ofiary katastrofy.

"Kobe odszedł, jego rodzina już go nie odzyska"

Najpierw wyświetlono na telebimie najlepsze akcje Bryanta. Potem nazwiska tych, którzy zginęli, odczytał James, jego przyjaciel, gwiazda Lakersów.

- Uczcimy dziś pamięć dzieciaka, który przybył do tego klubu w wieku 18 lat. Karierę zakończył po 20 sezonach i stał się prawdopodobnie najlepszym ojcem na świecie - mówił, mając łzy w oczach.

Miejscowi przegrali 119:127. Dla zwycięzców aż 48 punktów zdobył Damian Lillard, dokładając do tego 10 asyst oraz dziewięć zbiórek. - To był tylko mecz koszykówki, wynik nie ma żadnego znaczenia. Kobe odszedł, jego rodzina już go nie odzyska - oświadczył.

Bryant sięgnął z Lakersami po pięć tytułów mistrza NBA. Karierę zakończył w roku 2016.



