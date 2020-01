LeBron złożył obietnicę Bryantowi. "Będę kontynuował twoje dziedzictwo"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l Kobe Bryant nie żyje. Na razie nie ma informacji o ewentualnych przyczynach katastrofy, ale wiele wskazuje na to, że do wypadku przyczyniła się pogoda. W związku z bardzo złą widocznością departament policji w Los Angeles uziemił w niedzielę rano flotę powietrzną.

Niedzielna informacja o katastrofie helikoptera w Calabasas, w której zginął Bryant, jego 13-letnia córka Gianna oraz siedem innych osób, wstrząsnęła światem sportu. Kondolencje płyną od największych z wielkich.



Zrozpaczony James do wtorku czekał z pożegnaniem kolegi z boiska, z którym wywalczył mistrzostwo olimpijskie w 2008 i 2012 roku. Nigdy razem nie zagrali w jednej ekipie NBA, ale darzyli się ogromnym szacunkiem. Bryant przed tragiczną śmiercią pogratulował LBJ, gdy gracz Lakers zdystansował go w liczbie zdobytych punktów w lidze.



"Ogromny szacunek, mój bracie" - napisał Bryant, zwracając się do trzeciego najskuteczniejszego zawodnika w historii NBA. To było ostatnie publiczne wystąpienie legendarnego koszykarza.

"Słyszałem twój głos w niedzielę rano"

"Człowieku, siedzę tutaj i próbuję coś napisać, ale za każdym razem zaczynam płakać, myśląc o tobie, Gigi oraz naszej przyjaźni, więzi, braterstwie. Dosłownie słyszałem twój głos w niedzielę rano, zanim opuściłem Filadelfię, by wrócić do Los Angeles. Nigdy bym nie pomyślał, że będzie to ostatnia rozmowa” - zaczął LeBron we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.



"Jestem zrozpaczony i zdruzgotany, kocham cię bracie. Sercem jestem z Vanessą (żoną Bryanta - red.) i z dziećmi" - dodał.



"Obiecuję, że będę kontynuował twoje dziedzictwo. Tak wiele dla nas wszystkich znaczysz, zwłaszcza dla Lakers. Proszę, daj mi siłę z niebios i czuwaj nad mną. Mam więcej do powiedzenia, ale teraz nie mogę. Nie potrafię, dopóki znów się nie spotkamy, mój bracie" - zakończył gwiazdor Lakers. Do zespołu z Los Angeles dołączył w 2018 roku, dwa lata po zakończeniu kariery przez Bryanta.



Utytułowany

Przez 20 sezonów Bryant występował w Los Angeles Lakers, sięgając po pięć tytułów mistrza NBA. Z reprezentacją USA dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie. Jest czwartym na liście najskuteczniejszych zawodników NBA (33 643 pkt.). Klub zastrzegł dwa numery koszulek (8 i 24), z którymi jego gwiazda grała w lidze. Do Meczu Gwiazd wybierano go 18 razy. Karierę zakończył w roku 2016.



Po niej zaczął aktywnie działać na różnych polach show-biznesu. W marcu 2018 otrzymał Oskara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany za produkcję "Dear Basketball". Do napisania scenariusza zainspirowała go córka Gianna, zaś reżyserii podjął się Glenn Keane z koncernu Disney. Bryant był także ambasadorem mistrzostw świata koszykarzy w Chinach 2019.



Osierocił trzy córki - Natalię, Biankę oraz Capri.