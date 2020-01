"Helikopter Bryanta nie miał zalecanego systemu ostrzegania"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l Kobe Bryant nie żyje. Na razie nie ma informacji o ewentualnych przyczynach katastrofy, ale wiele wskazuje na to, że do wypadku przyczyniła się pogoda. W związku z bardzo złą widocznością departament policji w Los Angeles uziemił w niedzielę rano flotę powietrzną.

TAWS (Terrain Awareness and Warning System) ostrzega o zbliżaniu się maszyny do ziemi i daje możliwość uniknięcia kolizji z terenem. W prywatnych statkach powietrznych, jak w tym, którym Bryant zwykł się przemieszczać, wciąż jest nieobowiązkowy.



Dwa lata po katastrofie helikoptera, który w 2004 roku rozbił się nad Zatoką Meksykańską z 10 osobami na pokładzie, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu rekomendowała zamontowanie systemu TAWS we wszystkich helikopterach. "Od tragedii, w której zginęła cała załoga, minęło 14 lat, ale montaż systemu ostrzegawczego wciąż pozostaje dobrowolna" - zauważa na swojej stronie "New York Times".

TAWS powinien być

Gdy cztery lata temu w miejscowości Enterprise rozbił się helikopter ratownictwa medycznego, o rekomendacji przypomniano.



- Helikopter, który w niedzielę wrył się w spowite mgłą zbocze niedaleko Calabasas w Kalifornii, zabijając Kobego Bryanta i osiem innych osób, nie był wyposażony w taki system - oświadczyła Jennifer Homendy z Krajowej Rady.



"New York Times" przekonuje, że TAWS może pomóc w zapobieganiu wypadkom lotniczym, zwłaszcza gdy piloci mają ograniczoną widoczność. System w krytycznym momencie uruchamia ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne.

Jednocześnie dziennik podkreśla, że według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu jest za wcześnie, by ocenić, czy brak systemu w maszynie, którą podróżował Bryant, odegrał jakąkolwiek rolę w niedzielnej katastrofie.

Lecieli na mecz

Oprócz 41-letniego Bryanta w niedzielę zginęło jeszcze osiem osób. Wśród ofiar jest również córka koszykarza, 13-letnia Gianna. Lot odbywał się do Thousand Oaks, gdzie dziewczynka miała odbyć trening, a po nim rozegrać mecz.

Bryant zakończył karierę w 2016 roku. Wcześniej przez 20 lat związany był z ekipą Los Angeles Lakers, z którą sięgnął po pięć tytułów mistrzowskich. Był również dwukrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA. Wkrótce ma zostać włączony do koszykarskiej Galerii Sław.

Jak dotąd zidentyfikowano ciała trzech ofiar katastrofy, wśród nich legendarnego koszykarza.