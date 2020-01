Dlaczego Bryant zwykle latał helikopterem? Wzruszające wyznanie na rok przed śmiercią

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l Kobe Bryant nie żyje. Na razie nie ma informacji o ewentualnych przyczynach katastrofy, ale wiele wskazuje na to, że do wypadku przyczyniła się pogoda. W związku z bardzo złą widocznością departament policji w Los Angeles uziemił w niedzielę rano flotę powietrzną.

To był długi, ekskluzywny wywiad, prawie godzinny.

Legenda NBA opowiedziała dziennikarzom Aleksowi Rodriguezowi i Danowi Katzowi w ich koszykarskim podkaście The Corp o końcówce kariery sportowej i życiu już poza zawodowym basketem. Pojawił się też wątek, który w kontekście niedzielnej katastrofy jest szczególnie istotny - częstych lotów helikopterem.

Opuścił szkolne przedstawienie

Bryant z rodziną mieszkał w domu w Newport Beach, nieco ponad 40 mil na południe od Los Angeles, gdzie trenował i grał dla Lakersów. Pokonanie trasy autem, w godzinach szczytu i przy potwornych korkach, zajmowało wieczność. Jemu tego czasu było szkoda, wolał poświęcić go córkom.

- Zdarzyło się, że nie dotarłem na szkolne przedstawienie, bo utknąłem w korku. Musiałem znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby mi trenować i nie tracić czasu rodzinnego - mówił. Padło na helikopter. Jak stwierdził, dzięki niemu podróż w tę i z powrotem została skrócona do kilkunastu minut. Przy takim rozwiązaniu mógł sobie pozwolić na to, by odwozić córki do szkoły i by być w domu również popołudniami.

Źródło: Getty Images Kobe Bryant cenił czas spędzony z rodziną

- Mój dzień zaczyna się około czwartej nad ranem od siłowni. Później odwożę dzieciaki, lecę do Los Angeles, trenuję jak szalony, robię wszystko, co muszę, lecę z powrotem i odbieram dzieciaki - opowiadał nieco ponad rok temu.

- Żona mówiła mi: słuchaj, ja odwiozę dziewczynki. Ale ja odpowiadałem: nie, nie, nie, ja chcę to zrobić - wspominał.

Dodał, że przy trybie jego życia i wielu obowiązkach każda chwila z dziećmi była na wagę złota. - Nawet jeśli chodziło tylko o te poranne 20 minut w samochodzie - mówił.

Niepisana umowa z żoną

Dziennik "USA Today" przypomina z kolei wywiad, którego Bryant udzielił magazynowi "Gentlemen's Quarterly" w 2010 roku. Tragicznie zmarły koszykarz miał w nim stwierdzić, że "latanie helikopterem jest dla niego kolejnym narzędziem, które pozwala mu dbać o ciało - dokładnie tak samo jak siłownia czy kąpiele z hydromasażem". Amerykańscy dziennikarze twierdzili wtedy, że Bryant przez nawracające bóle i kontuzje pleców, stóp oraz kolan może spędzać w samochodzie co najwyżej dwie godziny.

Temat lotów Bryanta we wtorkowy poranek pojawił się również na stronie internetowej tygodnika "People". Pracownicy tego tytułu, powołując się na własne źródła, donoszą, że Bryant miał ze swoją żoną Vanessą umowę, że nigdy nie wsiadają do helikoptera razem.

Źródło: Getty Images Vanessa i Kobe Bryantowie podczas gali wręczenia Oscarów w 2018 roku

Lecieli na mecz córki

W niedzielę 26 stycznia Bryant wsiadł do helikoptera po raz ostatni. Jego prywatna maszyna Sikorsky S-76B rozbiła się tuż przed 10 rano czasu lokalnego o zbocze jednego ze wzgórz w Calabasas, w stanie Kalifornia.

Przyczyny katastrofy nie są na razie oficjalne znane, ale na wypadek wpływ mogły mieć fatalne warunki atmosferyczne.

Oglądaj Wideo: Instagram/princessofcalabasas Pierwsze nagranie z wypadku śmigłowca Bryanta

Łącznie z 41-letnim Bryantem zginęło dziewięć osób. Wśród ofiar jest również córka koszykarza, 13-letnia Gianna. Feralny lot odbywał się do Thousand Oaks, gdzie dziewczynka miała odbyć trening, a po nim rozegrać mecz.

Bryant zakończył karierę w 2016 roku. Wcześniej przez 20 lat związany był z ekipą Los Angeles Lakers, z którą sięgnął po pięć tytułów mistrzowskich. Był również dwukrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA. Wkrótce ma zostać włączony do koszykarskiej Galerii Sław.