Kobe Bryant nie żyje

Jako pierwsza informację o śmierci Bryanta podała redakcja TMZ. Potem została potwierdzona przez kilka innych, między innymi przez dziennik "Los Angeles Times".

Potwierdzenie nadeszło także ze strony miasta Calabasas, stan Kalifornia, gdzie doszło do tragedii.

Prywatna maszyna, należąca do koszykarza, rozbiła się przed godziną 10 lokalnego czasu. Policja podaje, że nie przeżyła żadna z pięciu osób znajdujących się na pokładzie.



It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020





Przez 20 sezonów Bryant występował w Los Angeles Lakers, sięgając po pięć tytułów mistrza NBA. Z reprezentacją USA dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie. Jest czwartym na liście najskuteczniejszych zawodników NBA (33 643 pkt). Klub zastrzegł dwa numery koszulek (8 i 24), z którymi jego gwiazda występowała w lidze. Do Meczu Gwiazd wybierano go 18 razy. Karierę zakończył w roku 2016.

Bryant był ojcem czterech córek - Gianny, Natalii, Bianki i Capri.



Kobe Bryant was killed Sunday when the helicopter he was traveling in crashed and burst into flames Sunday morning amid foggy conditions in the hills above Calabasas. https://t.co/Y4KZJXrObL — Los Angeles Times (@latimes) 26 stycznia 2020



#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas#LASDpic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) 26 stycznia 2020





