Pośmiertne wyróżnienie Bryanta. W Galerii Sław także dwie inne legendy

Gdyby nie obecna sytuacja, spowodowana koronawirusem, informacja ta zyskałaby zapewne większy rozgłos. Do Galerii dawno nie wprowadzano bowiem trzech tak utytułowanych, ikonicznych wręcz postaci.

Bryant, Garnett oraz Duncan byli czołowymi zawodnikami ligi przez 20 lat, swoje piętno odciskając zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ich statystyki są niebywałe - do Galerii Sław wniosą m.in. jedenaście tytułów mistrzowskich, cztery nagrody MVP sezonu zasadniczego oraz aż 43 występy w Meczach Gwiazd.

Bryant razem z Los Angeles Lakers zdobywał tytuły w latach 2000-2002 oraz 2009-2010, Duncan wspólnie z San Antonio Spurs triumfował w latach 1999, 2003, 2005, 2007 i 2014, Garnett z kolei jedyny mistrzowski pierścień w barwach Boston Celtics wygrał w roku 2008.

Opuścili ligę w roku 2016

Trzej panowie cieszyli się także z nagród dla najlepszych graczy sezonu regularnego. Bryant w 2008, Duncan w 2002 i 2003, Garnett zaś w 2004 roku. Wszyscy opuścili ligę w roku 2016 w chwale legend i cztery lata później także wspólnie otrzymają jedno z najważniejszych wyróżnień w zawodowej koszykówce. Bryant pośmiertnie - 26 stycznia zginął w katastrofie helikoptera.

Do Galerii Sław włączeni zostaną także: były trener Rudy Tomjanović, gwiazda koszykówki kobiecej Tamika Catchings, zmarły w 2018 roku wieloletni sekretarz generalny FIBA Patrick Baumann oraz byli trenerzy drużyn uniwersyteckich, Kim Mulkey, Barbara Stevens i Eddie Sutton. Uroczystości mają się odbyć 29 sierpnia w Springfield.