Dziesięć celnych trójek z rzędu. Genialna skuteczność Thompsona

Wojownicy odnieśli siódme wyjazdowe zwycięstwo z rzędu. Znakomicie grał Thompson, który w ciągu 27 minut trafił 10 z 11 rzutów za trzy punkty oraz 17 z 20 z gry. W trzeciej części uzyskał 23 pkt (siedem trójek), a w przewaga gości wzrosła aż do 36 oczek - 107:71.



The @warriors shooting guard (44 PTS) ties the NBA record for 3PM to start a game without missing, hitting his first 10 three-point attempts!





Rzucał przed rodziną

28-letni Thompson, czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA, po raz 13. w karierze zapisał na koncie co najmniej 40 pkt i piąty raz rzucił minimum 10-krotnie za trzy.

Festiwal trójek w wykonaniu Thompsona to wyrównanie wcześniej ustalonych rekordów. Ty Lawson trafił pierwszych dziesięć trójek w meczu w kwietniu 2011 roku, a Chandler Parsons był autorem dziesięciu z rzędu celnych prób z obwodu w styczniu 2014 roku.



Oprócz niego, dwucyfrową liczbę punktów osiągnęli tylko Kevin Durant (20) i Stephen Curry (11 plus 12 asyst).

- Nigdy wcześniej nie rzuciłem 10 razy z rzędu za trzy, co jest trudne do wykonania. Cieszę się, że zrobiłem to przed moją rodziną - powiedział pochodzący z Los Angeles Thompson.



Dla porównania, zawodnicy Los Angeles Lakers mieli celnych tylko pięć z 20 prób za trzy punkty.



W zespole Jeziorowców, w którym zabrakło mających kłopoty zdrowotne LeBrona Jamesa, Lonzo Balla i Rajona Rondo, najskuteczniejsi byli Chorwat Ivica Zubać (18 pkt), Brandon Ingram (17) i Kyle Kuzma (16). Z powodu kontuzji pachwiny James opuścił już 14 spotkań, z których Lakers wygrali tylko pięć. To jego najdłuższa przerwa w 16-letniej karierze.



Warriors z bilansem gier 33-14 prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej. Lakersi plasują się na dziewiątej pozycji 25-23. Na Wschodzie i w całej lidze najlepsi są Milwaukee Bucks 34-12 i Toronto Raptors 35-13.

