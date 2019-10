Durant uciął spekulacje. "Nie oczekujcie, że zagram"

Durant nabawił się kontuzji łydki 8 maja w półfinale Konferencji Zachodniej, kiedy grał jeszcze w barwach Golden State Warriors i nie brakowało wówczas głosów, że gdyby nie walka o mistrzostwo, to sztab medyczny nie walczyłby o jego szybki powrót, tylko spokojnie pozwoliłby mu się leczyć.

Tak się jednak wówczas nie stało. W finale z Toronto Raptors Durant wszedł na parkiet tylko w meczu numer pięć, ale w jego trakcie zerwał ścięgno Achillesa. Wojownicy przegrali w finale 2-4.

Źródło: Getty Images Kevin Durant ponownie doznał kontuzji

W trakcie rehabilitacji Durant zmienił klub. Podpisał kontrakt Brooklyn Nets, gdzie przez cztery lata zarobi 164 mln dolarów. Pod koniec września menedżer klubu z Nowego Jorku Sean Marks, pierwszy Nowozelandczyk w NBA, mówił, że nie spodziewa się powrotu Kevina na boisko w sezonie 2019/20.

- To, kiedy znowu wróci do gry pozostawiamy w gestii Kevina. To on o tym zadecyduje - mówił były zawodnik Śląska Wrocław. Durant po raz pierwszy zmienia numer. Poprzedni upamiętniał zastrzelonego trenera Kevin Durant,... czytaj dalej »

"Bardzo wiele czasu"

W środę 30-letni koszykarz odniósł się do sprawy. - Nie oczekujcie, że zagram w tym sezonie - poinformował w New York's Hot 97 Durant.

- Jestem ciągle człowiekiem. Proces rehabilitacji zabierze bardzo wiele czasu. To codzienny proces i każdego dnia trudno się w niego zagłębiać. Dwie, trzy godziny tylko rehabilitacja, by powrócić mocnym. Niczego nie będę przyspieszał. Robię dokładnie to samo, co inni po zerwaniu ścięgna Achillesa - dodał, odbierając nadzieję fanom Nets na to, że ujrzą go na parkiecie za kilka miesięcy.



Przez trzy ostatnie sezony KD bronił barw Golden State i pomógł klubowi dwa razy zdobyć mistrzostwo, sięgając jednocześnie po tytuł najbardziej wartościowego zawodnika finałów z 2017 i 2018 roku.

Nowy sezon NBA ruszy we wtorek 22 października.