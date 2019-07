Durant po raz pierwszy zmienia numer. Poprzedni upamiętniał zastrzelonego trenera

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

Ma 231 cm wzrostu i puka do NBA. "Zawsze jestem najwyższy" Liga Letnia jest... czytaj dalej » "Numer 35 wybrałem ze względu na bliską i drogą mi osobę, do której zawsze będę miał szacunek. Teraz rozpoczynam nowy rozdział w koszykarskim życiu. Na moich plecach będzie "7" - napisał 30-latek w mediach społecznościowych.

Ta osoba to jego były trener i mentor Charles Craig -zastrzelony, kiedy miał 35 lat.

Wojownicy zastrzegą numer Duranta

Przez trzy ostatnie sezony z numerem 35 Durant bronił barw Golden State i pomógł Wojownikom dwa razy sięgnąć po mistrzostwo.



W czerwcu Warriors przegrali w finale z Toronto Raptors 2-4, a wpływ na to miała m.in. kontuzja Duranta. Wszedł na parkiet tylko w meczu numer pięć, ale w jego trakcie zerwał ścięgno Achillesa, przez co może stracić całe kolejne rozgrywki.



Klub z Kalifornii zapowiedział, że zastrzeże numer 35. To samo, w 2009 r., zrobiła uczelnia Texas Longhorns.



W Nets przez cztery lata zarobi 164 mln dolarów.