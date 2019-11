Pechowe zderzenie z kolegą. Koszykarz NBA na noszach opuścił parkiet

Wszystko działo się w drugiej kwarcie piątkowego spotkania Denver Nuggets - Boston Celtics. Walker próbował przechwycić piłkę, ale zderzył się z Semi Ojeleyem. Lider ekipy gości upadł, gra została przerwana, a na boisku natychmiast pojawiły się służby medyczne.



This is the play where Kemba Walker was injured. ( @NBCSCeltics) pic.twitter.com/sF1LTYAUoE — NBC Sports (@NBCSports) November 23, 2019





Walker na noszach opuścił parkiet i trafił do szpitala. Klub poinformował, że zdiagnozowano u niego objawy wstrząśnienia mózgu. W kolejnym komunikacie podano, że zawodnik po badaniach został wypuszczony i mógł wrócić do Bostonu.



Mecz zakończył się zwycięstwem Denver Nuggets 96:92.



Kemba Walker being taken out of the arena on a stretcher pic.twitter.com/UQX5qkwUFu — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 23, 2019





Clippers lepsi od Rakiet

Polak w składzie legendarnego zespołu. "Marzyłem o tym" Skład znanej na... czytaj dalej » Z kolei w spotkaniu "na szczycie" Los Angeles Clippers wygrali z Houston Rockets 122:119. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w końcówce. Na dwie minuty przed ostatnią syreną goście prowadzili już nawet 117:112. Wtedy trener gospodarzy Doc Rivers poprosił o czas, uspokoił gorące nastroje, dodał zawodnikom otuchy. Podziałało, bo po wyjściu na parkiet Paul George i Lou Williams dwa razy trafili za trzy punkty i na 30 sekund przed końcem gospodarze objęli prowadzenie 118:117.



Kolejne punkty dla ekipy z Los Angeles zdobył Paul George. Ostatecznie gospodarze wygrali 122:119. Najwięcej punktów - 26 uzyskał Lou Williams, o dwa mniej zanotował Kawhi Leonard. Clippers triumfowali dziesiąty raz przed własnymi kibicami w 11 dotychczasowym spotkaniu. W zespole z Houston najlepiej wypadł James Harden - 37 pkt. Miał także osiem zbiórek i 12 asyst.



Tym razem zawiódł Russell Westbrook, choć zapisał na swoim koncie 22 pkt. Pod koniec meczu fatalnie spudłował, generalnie był nieskuteczny, trafił tylko 9 razy na 22 próby. Rakiety zanotowały piątą porażkę w sezonie, a czwartą w meczu wyjazdowym.

Doncić oklaskiwany przez szefa

Po raz kolejny błyszczał na parkiecie Słoweniec Luka Doncić z Dallas Mavericks. Jego zespół wygrał u siebie wysoko z Cleveland Cavaliers 143:101. To czwarte z rzędu zwycięstwo zespołu z Dallas. 20-letni Doncić przebywał na parkiecie przez 28 minut, w tym czasie zdobył 30 pkt, miał siedem zbiórek oraz 14 asyst. Mecz oglądał z trybun właściciel klubu Mark Cuban, który kilka razy wstawał i bił zawodnikowi brawa.



@luka7doncic becomes the youngest player in @NBAHistory to record 3 consecutive 30-point, 10-assist games! #MFFLpic.twitter.com/2VdLYtam1x — NBA (@NBA) November 23, 2019





Philadelphia 76ers wygrali z San Antonio Spurs 115:104. To była na ich parkiecie szósta z rzędu wygrana, natomiast ekipa z San Antonio prowadzona przez Gregga Popovicha poniosła już ósmą z rzędu porażkę. Najlepiej w zespole gospodarzy wypadł Tobias Harris - 26 pkt, w ekipie gości DeMar DeRozan - 29.

Wyniki piątkowych meczów ligi NBA:

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 128:103

Washington Wizards - Charlotte Hornets 125:118

Brooklyn Nets - Sacramento Kings 116:97

Chicago Bulls - Miami Heat 108:116

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 127:130

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 115:104

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 143:101

Utah Jazz - Golden State Warriors 113:109

Denver Nuggets - Boston Celtics 96:92

Los Angeles Clippers - Houston Rockets 122:119