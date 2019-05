Kibic daje apartament za kilka milionów. Byle tylko koszykarz został

Miłość do sportu nie zna barier. Co udowodnili we wtorek w Łodzi niepełnosprawni ruchowo uczestnicy campu Marcina Gortata. Adepci koszykówki mogli skorzystać z doświadczenia i rad jedynego polskiego zawodnika grającego w NBA. Mogli też poćwiczyć pod okiem reprezentantów Polski w koszykówce na wózkach.

Leonard to jeden z najlepszych zawodników w NBA. 27-latek ma przed sobą długą karierę, ale tylko roczną umowę z Raptors. Przed obecnym sezonem trafił do Toronto z San Antonio Spurs w wymianie za DeMara DeRozana. W nowym zespole gra rewelacyjnie. Na własnych barkach zaciągnął zespół do finału Konferencji Wschodniej NBA, w którym jego zespół prowadzi 3:2 w serii do czterech wygranych. Dla Raptors jest graczem bezcennym.

Chcą go przekonać

Niestety, Leonard nie jest przekonany, czy chce związać swoją przyszłość z Toronto. Pochodzi z Kalifornii, w Los Angeles ma dom wart ponad 13 milionów dolarów i nic dziwnego, że wielu fachowców widzi go w przyszłym sezonie w barwach Lakers lub Clippers.

Kibice Raptors nie zamierzają jednak bez walki oddać swojego idola konkurencji. Postanowili zatem przekonać go o swoim oddaniu. W tym celu w Toronto każdego dnia kolejne restauracje dołączają do programu lojalnościowego o nazwie Ka'wine & dine, w ramach którego w ich lokalu zawodnik do końca życia mógłby jeść bez zapłaty. W takich miejscach na witrynach pojawiają się okrągłe naklejki z napisem "Kawhi tutaj je za darmo". Podobnych restauracji jest już kilkadziesiąt w całym mieście.



Do akcji przyłączyli się także kierowcy Ubera, którzy deklarują, że będą za darmo wozić najlepszego zawodnika Raptors. Swoje usługi proponują również: studio nagraniowe, firma prawnicza i warsztat samochodowy.



If Kawhi Leonard re-signs with the Raptors, Simon S. Mass, CEO of The Condo Store Inc., will provide him with access to a luxury #condo in one of Toronto’s prestigious hotel residences!

Read More: https://t.co/Z5pxNPouHU@Raptors#NBA#Raptors#TORE#CondoLife#Torontopic.twitter.com/4BF9h2rygA — The Condo Store (@TCSRealtyInc) 22 maja 2019





Mieszkanie od dwóch milionów dolarów

Nikt nie dawał im szans. Koszykarze Toronto blisko historycznego finału Toronto Raptors... czytaj dalej » Te wszystkie inicjatywy bledną jednak przy pomyśle, na jaki wpadł potentat na rynku nieruchomości w Toronto - Simon Mass. Dyrektor generalny Condo Store Reality Inc., na co dzień kibic Raptors, zaproponował, że podaruje Leonardowi luksusowe mieszkanie, jeśli ten podpisze z klubem kontrakt. Mass oferuje do wyboru kilka apartamentów w prestiżowych hotelach: Shangri-La, Four Seasons, Ritz Carlton czy St Regis, których ceny wahają się od dwóch do pięciu milionów dolarów.



- Byłbym szczęśliwy, gdyby udało nam się dogadać i Kawhi wybrał dla siebie jeden z apartamentów. Jeśli podpisze kontrakt, nieważne, czy roczny, dwuletni czy trzyletni - chcielibyśmy mieć pewność, że będzie miał tu własne miejsce do życia. W ten sposób chcielibyśmy wesprzeć naszą drużynę i miasto - powiedział Maas, którego firma doradza milionerom, jak inwestować swoje pieniądze na rynku nieruchomości.

Mieszkanie dla króla

Leonard nie zadeklarował, że chce zostać w Toronto czy też odejść po sezonie. Wszyscy w Toronto czekają więc z zapartych tchem na rozwój wydarzeń.



- Od pierwszego dnia pytanie brzmiało: "czy on zamierza podpisać nowy kontrakt?". Co zatem możemy zrobić, by zechciał u nas zostać? Chcemy zapewnić mu wygodę w mieszkaniu zbudowanym dla króla. Jeśli Raptors zagrają w finale, to istnieje 75 procent szans, że Leonard i tak z nami zostanie. A my tylko chcemy sprawić, by był tutaj szczęśliwy - wyjaśnił Mass.

Źródło: Alexis Lleonart / Doo Architecture Tak może wyglądać mieszkanie Leonarda w Toronto