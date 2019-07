Wielkie gwiazdy oficjalnie w Clippers. "To historyczny moment"

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

22.06.2019 | - Pierwszy raz w karierze zdarzyło mi się, że zostałem wykupiony, że zostałem wolnym zawodnikiem. Mój sezon zakończył się w momencie odebrania telefonu. Szczerze mówiąc było wiele trudnych sytuacji, w których klub mógłby się zachować lepiej, ale tutaj nie było innego rozwiązania. Po prostu wykonali to, co mieli w planach - stwierdził sportowiec.

34.06 | Kibice Toronto Raptors chcą zrobić wszystko, by zatrzymać w klubie swoją gwiazdę Kawhi Leonarda. Jeśli skrzydłowy podpisze po sezonie nowy kontrakt w Kanadzie, od jednego z bardzo zamożnych fanów dostanie luksusowy apartament wart... kilka milionów dolarów, a w licznych restauracjach będzie mógł jeść za darmo do końca życia.

- To historyczny moment dla naszego klubu i naszych kibiców. Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że Kawhi zdecydował się wrócić do domu i dołączyć do Clippers - powiedział prezes klubu Lawrence Frank.

- Paul George jest jednym z najlepszych graczy w lidze. To zarówno czołowy strzelec, jak i twardy obrońca, którego wszechstronność podnosi jakość każdej drużyny - oceni Frank.

Wielkie pieniądze

Klub z Los Angeles nie ujawnił warunków kontraktu, ale wiadomo, że po dwóch sezonach mogą być wolnymi zawodnikami lub pozostać w Clippers na kolejny rok. Decyzja należy do nich.



Leonard pierwotnie miał podpisać umowę na cztery lata opiewającą na 140 mln dolarów. Ostatecznie wg. różnych źródeł trzyletni kontrakt ma zagwarantować mu od 103 do 110 mln dolarów.



Leonard has signed a two-plus-one and aligned his contract with Paul George -- with both players having the ability via player option to enter 2021 free agency. https://t.co/ZK3Z5huqiu — Shams Charania (@ShamsCharania) 10 lipca 2019







Postawił warunek

Kolejne dwie bomby transferowe w NBA. Zbroją się Clippersi W krótkim czasie... czytaj dalej » 28-letni zawodnik, który w tym roku poprowadził Toronto Raptors do pierwszego mistrzostwa w historii, miał - jak sugerowały media - związać się z Los Angeles Lakers lub pozostać na następny sezon w Toronto. Według nieoficjalnych informacji, warunkiem jaki postawił w sprawie swojego przejścia do nowego klubu było sprowadzenie do Clippers także Paula George’a.



Teraz w Los Angeles będą dwa zespoły mające w składzie doskonale duety - Lakers z LeBronem Jamesem i Anthonym Davisem, a Clippers z parą Leonard - George.



W tegorocznych finałach NBA Leonard średnio zdobywał 28,5 pkt i po raz drugi w karierze został MVP (pierwszy raz w 2014 roku w barwach San Antonio Spurs) tej fazy rozgrywek. W fazie play off zdobywał średnio 30.5 punktów, 9.1 zbiórek and 3.9 asysty. Toronto Raptors po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo NBA.



pic.twitter.com/4qYtTTmSHr — LA Clippers (@LAClippers) 10 lipca 2019

Świetną markę w NBA ma także 29-letni George. Zawodnik w ubiegłym sezonie dla Oklahoma City Thunder rzucał średnio 28 punktów, miał 8.2 zbiórki, 4.1 asysty i 2.2 przechwytu w 77 meczach. To doskonały strzelec i obrońca - w karierze czterokrotnie był wybierany do najlepszej piątki obrońców ligi. Wraz z Leonardem mogą stworzyć duet niezwykle trudny do przejścia. Z nimi w składzie solidni dotąd Clippersi od razu wyrośli na jednego z głównych faworytów do tytułu mistrzowskiego.