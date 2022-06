Fortuna za kartę z LeBronem Jamesem

Karty pamiątkowe są swego rodzaju fenomenem w przeróżnych sportach. W Europie ich bohaterami stają się głównie piłkarze, za oceanem zaś ogromnym wzięciem cieszą się przedstawiciele dyscyplin tam bijących rekordy popularności. W tym właśnie koszykówki.

Swoistym unikatem na rynku stała się karta Panini dedykowana gwieździe Los Angeles Lakers, zawierająca logotypy na koszulkach meczowych z trzech okresów kariery koszykarskiego weterana. "Logoman" znajdował się więc w trykotach, w których James grał jako zawodnik Cleveland Cavaliers, Miami Heat oraz właśnie Lakers.

Akcję przeprowadzono na portalu przeznaczonym do sprzedaży pamiątek i przedmiotów kolekcjonerskich. Ostatecznie sięgnęła ona kwoty 2,4 mln dolarów.

Suma ta, choć na pierwszy rzut oka wydaje się astronomiczna, była jednak daleka od rekordowej. Co więcej, nie pobito nawet najlepszego wyniku za kartę dotyczącą tego konkretnego zawodnika. W 2021 roku zapłacono 5,2 miliona dolarów za debiutancką kartę czterokrotnego mistrza ligi.

Historyczny wynik w całym amerykańskim sporcie to z kolei 6,6 mln za pamiątkę dotyczącą legendarnego bejsbolisty przełomu XIX i XX wieku Honusa Wagnera.